Унікальність будинку Шер

Інтер'єр у каліфорнійському будинку Шер спроєктував британський дизайнер Мартін Лоуренс Буллард. Зі своїм завданням він справився на відмінно. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Багато людей люблять додавати антикварні меблі у свій інтер'єр. Однак мало хто оформляє свій дім повністю антикваріатом, як це зробила Шер. Дизайнери вважають інтер'єр Шер вдалим й оригінальним. Він уособлює те, як ненав'язливо й дотримуючись певного стилю можна зробити антикваріат центральним елементом у домі.

Будинок Шер чимось нагадує музей, адже він просякнутий розкішшю. У ньому переплітаються барокко, марокканська та східна культури.

Будинок Шер – чудовий приклад застосування тем і культури до особистого простору. Нагадування про традиційний азійський/східноазійський дизайн є незмінним і розповідає послідовну історію про те, ким є Шер і що вона любить,

– сказала дизайнерка Тереза Батлер.

Тривимірна стеля у вітальні співачки додає простору пишності. Вона вдало переплітається з дерев'яними акцентами на меблях та віконних рамах. Водночас вишукане різьблення доповнює стиль меблів з темного дерева.

У виборі меблів важлива увага до деталей. Зокрема, ручки можуть повністю змінити стиль та настрій інтер'єру. У VIYAR на вас чекають тисячі трендових варіантів – лаконічні ручки-профілі, варіанти у стилі лофт чи сенсорні моделі з відбитком пальців. Завдяки VIYAR оновити інтер'єр вдасться за лічені хвилини!

Розкішне китайське ліжко у спальні Шер переплітається з інтер'єром по всьому домі завдяки дерев'яному каркасу. Кожен елемент у будинку співачки продуманий і вплетений у загальну естетику.