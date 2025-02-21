Відомий дизайнер переробив стару табуретку з комісійного магазину: відео результату

Відомий дизайнер та блогер Дрю Майкл Скотт просто обожнює редизайн старих або невдалих меблів. На цей раз він оновив табуретку й отримав просто приголомшливий результат.

Редизайн вінтажної табуретки

Дрю Майкл Скотт придбав стару табуретку у комісійному магазині через її розкішні дерев'яні ніжки. Дизайнер одразу ними захопився і зрозумів, що вони матимуть дуже вишуканий вигляд у інтер'єрі. Однак оббивка табуретки була старою та вицвілою. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на lonefoxhome.

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Невдала оббивка не встала на заваді дизайнеру – він вирішив її замінити самостійно. Перш за все, він відкрутив дерев'яну раму з ніжками. Після цього Дрю взяв нову оксамитову тканину коричневого кольору у смужку, яка вдало поєднується з коричневими ніжками табуретки.

Дизайнер обтягнув табуретку новою тканиною та скріпив її степлером. Усі шви згодом сховалися під рамою.

Дивіться відео редизайну табуретки:

Дрю довів, що процес редизайну меблів не такий складний, як дехто може подумати. У такий простий спосіб можна оновити старі домашні меблі, або ж придбати вінтажні й трохи осучаснити їх.