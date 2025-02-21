Відомий дизайнер переробив стару табуретку з комісійного магазину: відео результату
- Дрю Майкл Скотт переробив стару табуретку, придбану в комісійному магазині, замінивши вицвілу оббивку на нову оксамитову тканину.
- Дизайнер показав, що редизайн меблів насправді не такий складний процес, як дехто думає.
Відомий дизайнер та блогер Дрю Майкл Скотт просто обожнює редизайн старих або невдалих меблів. На цей раз він оновив табуретку й отримав просто приголомшливий результат.
Редизайн вінтажної табуретки
Дрю Майкл Скотт придбав стару табуретку у комісійному магазині через її розкішні дерев'яні ніжки. Дизайнер одразу ними захопився і зрозумів, що вони матимуть дуже вишуканий вигляд у інтер'єрі. Однак оббивка табуретки була старою та вицвілою. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на lonefoxhome.
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Невдала оббивка не встала на заваді дизайнеру – він вирішив її замінити самостійно. Перш за все, він відкрутив дерев'яну раму з ніжками. Після цього Дрю взяв нову оксамитову тканину коричневого кольору у смужку, яка вдало поєднується з коричневими ніжками табуретки.
Дизайнер обтягнув табуретку новою тканиною та скріпив її степлером. Усі шви згодом сховалися під рамою.
Дивіться відео редизайну табуретки:
Дрю довів, що процес редизайну меблів не такий складний, як дехто може подумати. У такий простий спосіб можна оновити старі домашні меблі, або ж придбати вінтажні й трохи осучаснити їх.