Ідея для оновлення кухні

Користувачка тіктоку @budjet_remont детально розповіла про всі етапи перевтілення кухні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Кухня, яку перевтілили на відео, має 18 років. По функціоналу вона дуже якісна – за роки у ній нічого не зламалося і не зігнило. Однак сам дизайн вже вийшов з моди. Застарілий виріб псував весь інтер'єр у кімнаті, тож жінка вирішила допомогти батькам і осучаснити їхній простір.

Спершу вона зняла фасади кухні, аби далі було зручніше з ними працювати. Наступний етап – зняття старої плівки. До речі, вона відходила цілими шматками, тому цей процес минув дуже просто. На щастя, під плівкою не було клею чи іншого матеріалу, який би довелося додатково знімати. Тож відкручення фасадів і демонтаж в жінки зайняли близько 2 годин.

Перед фарбуванням авторка відео злегка пройшлася по фасадах шліфувальним папером, щоб прибрати бруд. Після цього важливий етап – знежирення поверхонь.

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Як правильно фарбувати фасади кухні

Щоб фарба лягла якісно і служила роками, треба підготувати поверхню. Авторка відео використовувала епоксидний ґрунт. Одного кілограма цілком вистачило на всю кухню і навіть трошки залишилося, адже його треба наносити тоненьким шаром. Після нанесення ґрунт має дуже добре просохнути.

Лише після цього можна переходити до фарбування. Важливо обирати якісну фарбу, яка витримає час, миття та навіть агресивну хімію. Щоб колір був більш насиченим, фасади можна фарбувати двічі. Жінка вирішила зробити кухню у двох кольорах – білому та зеленому.

Однак авторка відео була незадоволена кольором, який отримала, тож на друге покриття додала барвник. Вона хотіла насичений болотяний колір і зрештою він у неї вдався.

Під час фарбування особливу увагу слід приділяти боковим частинам фасаду, бо там фарба не так добре лягає, як на плоскій поверхні.

На кінець жінка прикріпила до дверцят нові та стильні чорні ручки. Вони вдало доповнили колір фасадів і стали цікавим акцентом.

Результат редизайну кухні: відео

Авторка зізналася – процес редизайну страшенно її захопив, тож вона абсолютно не шкодує, що взялася за таку витівку. А результат – точно того вартий.