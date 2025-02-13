Прибирання за 5 хвилин

Редакторка The Spruce, яка за життя перепробувала безліч методів, щоб спростити прибирання будинку, розповіла, що у довгостроковій перспективі спрацював лише один з них – її власний. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як хронічний прокрастинатор, я випробувала так багато різних правил, та жодного з них не змогла виконувати довго. Тож замість того, щоб шукати в Інтернеті ще один лайфгак із сумнівною довговічністю, я вирішила зробити власний,

– зазначила Наталія Гонсалес.

Суть цього правила дуже проста – якщо якась робота займає не більше як 5 хвилин, то виконуйте її негайно. Це може здатися очевидним, та насправді ми часто відкладаємо на потім навіть ту домашню роботу, яка забере у нас лише 1 хвилину.

Наприклад, коли роззуваєтеся біля дверей, покладіть взуття одразу в шафу. Помийте бруду тарілку одразу, або ж покладіть її в посудомийну машину. Не залишайте її в раковині.

Якщо не відкладати усі дрібні справи на потім, то дотримуватися чистости у домі буде значно простіше, адже простір стане керованим. Взуття не накопичуватиметься біля дверей, гора чашок більше не стоятиме на робочому місці, одяг не створюватиме безлад, лежачи на кріслі.

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Не чекайте "слушного часу", щоб прибрати якусь дрібничку – робіть це негайно. Так до вихідних дім буде значно акуратнішим, тож у суботу можна буде зайнятися лише тим, що справді займає багато часу.

Правило прибирання, яке я встановила для себе, не тільки дало мені миттєві результати, але й я можу дотримуватися його вже кілька місяців. Мій будинок і мозок ніколи не були таким свіжими і організованими,

– наголосила редакторка.

Та найкращим у цьому правилі є те, що ви більше не злитиметеся на себе, коли лінується виконати якусь роботу по дому. Адже, якщо вона потребує багато часу, то її зі спокійною душею можна перенести на вихідні.