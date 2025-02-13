Уборка за 5 минут

Редакторка The Spruce, которая за жизнь перепробовала множество методов, чтобы упростить уборку дома, рассказала, что в долгосрочной перспективе сработал только один из них – ее собственный. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как хронический прокрастинатор, я испытала так много разных правил, и ни одного из них не смогла выполнять долго. Поэтому вместо того, чтобы искать в Интернете еще один лайфхак с сомнительной долговечностью, я решила сделать собственный,

– отметила Наталья Гонсалес.

Суть этого правила очень проста – если какая-то работа занимает не более 5 минут, то выполняйте ее немедленно. Это может показаться очевидным, но на самом деле мы часто откладываем на потом даже ту домашнюю работу, которая займет у нас всего 1 минуту.

Например, когда разуваетесь у дверей, положите обувь сразу в шкаф. Помойте грязную тарелку сразу, или же положите ее в посудомоечную машину. Не оставляйте ее в раковине.

Если не откладывать все мелкие дела на потом, то соблюдать чистоту в доме будет значительно проще, ведь пространство станет управляемым. Обувь не будет накапливаться у дверей, гора чашек больше не будет стоять на рабочем месте, одежда не будет создавать беспорядок, лежа на кресле.

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Не ждите "подходящего времени", чтобы убрать какую-то мелочь – делайте это немедленно. Так к выходным дом будет значительно аккуратнее, поэтому в субботу можно будет заняться только тем, что действительно занимает много времени.

Правило уборки, которое я установила для себя, не только дало мне мгновенные результаты, но и я могу придерживаться его уже несколько месяцев. Мой дом и мозг никогда не были такими свежими и организованными,

– подчеркнула редактор.

И лучшим в этом правиле является то, что вы больше не будете злиться на себя, когда ленится выполнить какую-то работу по дому. Ведь, если она требует много времени, то ее со спокойной душой можно перенести на выходные.