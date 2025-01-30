Если правильно подобрать материалы, мебель и организовать пространство, поддерживать чистоту станет значительно проще. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на @blink.design.

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Секреты интерьера, в котором легче убирать

Прежде всего, избегайте чисто белой или черной мебели. На них очень видно грязь и пыль, а если у вас большая семья, то новый белый диван очень быстро превратится в старый и грязный.

Декор для стен лучше выбирать с ровной текстурой, поскольку он не требует постоянного ухода. Использование декоративных реек и молдингов лучше избегать, потому что на них также быстро накапливается пыль. Если вы не планируете протирать стены каждые 2 дня, то откажитесь от декораций.

Межкомнатные двери без дизайна не только стильные и актуальные, но и удобные в уходе. На дверях со вставками и декором быстро накапливается пыль



Стильные межкомнатные двери / Фото Pinterest

Избегайте открытых полок, ведь они собирают много пыли и добавляют визуального шума. Лучше выбрать стеллажи с матовыми стеклянными дверцами.

Пол – это еще одно место в доме, которое часто пачкается. Лучше выбирать природные оттенки, ведь они стильные и практичные. На деревянном полу загрязнения не так заметны, как на белой или очень темной плитке.