Якщо правильно підібрати матеріали, меблі та організувати простір, підтримувати чистоту стане значно простіше. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Секрети інтер'єру, у якому легше прибирати

Перш за все, уникайте чисто білих або чорних меблів. На них дуже видно бруд та пил, а якщо у вас велика сім'я, то новий білий диван дуже швидко перетвориться на старий і брудний.

Декор для стін краще обирати з рівною текстурою, оскільки він не потребує постійного догляду. Використання декоративних рейок та молдингів краще уникати, бо на них також швидко накопичується пил. Якщо ви не плануєте протирати стіни кожні 2 дні, то відмовтеся від декорацій.

Міжкімнатні двері без дизайну не лише стильні та актуальні, а й зручніші у догляді. На дверях зі вставками й декором швидко накопичується пил



Стильні міжкімнатні двері / Фото Pinterest

Уникайте відкритих полиць, адже вони збирають багато пилу і додають візуального шуму. Краще обрати стелажі з матовими скляними дверцятами.

Підлога – це ще одне місце у домі, яке часто брудниться. Краще обирати природні відтінки, адже вони стильні та практичні. На дерев'яній підлозі забруднення не такі помітні, як на білій або дуже темній плитці.