Іноді, бажаючи зробити простір затишним або унікальним, ми купуємо речі, які, на жаль, лише псують загальний вигляд оселі. Про те, яких речей краще уникати, 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Як не зіпсувати свій дім

Штори з атласної тканини у поєднанні з рюшами – це антитренд. Вони нагадують класичний стиль, але насправді вже давно вийшли з моди. У сучасному інтер'єрі краще обрати штори нейтральних відтінків і підбирати їх під колірну гаму інтер'єру. Узагалі дизайнери радять обирати для дому лише натуральні тканини.



Приклад актуальних штор / Фото Pinterest

Ніколи не купуйте гумовий килимок у коридор. Він може здатися корисним рішенням, особливо у вологу погоду. Однак насправді килимок накопичує багато бруду і його неможливо випрати. Сучасним рішенням стане тепла підлога у зоні коридору. Її легко прибирати, а взуття буде швидко висихати.

Також варто уникати маленьких килимків біля ліжка у спальні, які дешевлять інтер'єр через невеликий розмір. Килим має достатньо виступати з усіх сторін ліжка. А якщо ви хочете додати менший килим, то постеліть його зверху на великий, що зараз дуже актуально у дизайні інтер'єру. Так ви отримаєте стильний і продуманий інтер'єр.

Дизайнери також не радять обирати яскраві глянцеві фасади для кухні, оскільки вони давно вийшли з моди. Зараз у тренді матові поверхні у нейтральних відтінках.



Дизайн кухні / Фото Pinterest

Дизайнери наголошують – якщо ви хочете зберегти естетику та затишок у домі, то уникайте цих речей у своєму інтер'єрі.