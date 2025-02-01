Чистий та охайний гардероб – це запорука успішного початку дня. Адже коли у ньому доводиться довго ритися і шукати потрібну річ, то настрій з самого ранку може бути зіпсованим. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Помилки в організації гардероба

Переповнення шафи

Якщо ви запихаєте занадто багато одягу у маленьку шафу, то у результаті це призводить до безладу і пом'ятого одягу. Крім того, так ви ніколи не побачите усі речі, які зберігаються у шафі.

Використовуйте правило "один прийшов – інший вийшов". Тобто, коли ви кладете у шафу нову річ, то повинні з неї забрати стару. Її можна віддати на благодійність, продати чи викинути.

Також важливо перенести несезонний одяг в інше місце, або перемістити на іншу поличку. У пригоді стануть інструменти для економії місця, як от вакуумні пакети для зберігання пальт чи зимових светрів.



Зберігання речей у гардеробі / Фото Get Lost Mike, Pexels

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Відсутність регулярного прибирання

Навіть ідеально організована шафа може перетворитися на безладну, якщо у ній регулярно не прибирати.

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Регулярне редагування шафи схоже на обрізку рослини – воно сприяє здоровому росту та підтримує бажану форму. Це акт догляду за собою та простором, який гарантує, що ваш гардероб залишається джерелом радості, а не стресу,

– сказала професійна організаторка Джен Робін.

До речі, можна тримати у гардеробі окремий контейнер для благодійності. Це дуже зручно, адже коли ви натрапите на річ, яку більше не носите, то зможете одразу покласти її у цей контейнер. Коли він заповниться, то пожертвуйте речі.

Ігнорування вертикального простору

Багато людей не звертають уваги на порожній вертикальний простір, який залишається на полицях. Встановіть додаткові полиці або органайзери для того, щоб максимально використати весь доступний простір. Для ременів та сумок можна встановити гачки всередині дверцят.



Організація гардероба / Фото Hakim Santoso, Pexels

Зберігання речей, які ви більше не носите

Нема нічого гіршого в організації простору, аніж роками накопичувати речі, які ви більше не носите. Так, буває складно відмовитися від улюблених джинів, у які ви вже 3 роки як не влазити, чи віддати сукню, яка не відповідає вашому стилю. Однак чим більше таких речей зберігається у шафі, тим важче у ній знайти ті, що ви дійсно носите. Тоді створюється ілюзія, коли здавалося б, шафа переповнена одягом, але одягнути нема що.

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Візьміть собі за правило – періодично позбуватися речей, які ви жодного разу не одягали за останній рік.

Корисний лайфгак: розмістіть усі вішалки з одягом в одному напрямку. Коли ви будете витягувати з шафи якусь річ і одягати її, то повісьте вішак назад в іншому напрямку. За пів року за розміщенням вішалок ви зрозумієте, який одяг жодного разу так і не одягнули.

Розміщення одягу без класифікації

Одяг потрібно групувати за категоріями – домашній, робочий, святковий і так далі. Так ви зможете швидше знаходити речі для певної події, адже будете знати, де їх шукати.

Уникнення цих помилок допоможе підтримувати чистоту і порядок у гардеробі, а також збереже нерви, коли вранці "нема що одягнути".