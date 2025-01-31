Стиль бохо має свої особливості, яких потрібно дотримуватися, аби створити відповідний простір. Про те, що обов'язково має бути у бохо вітальні, 24 Канал розповідає з посиланням на Ideal Home.

Читайте також Старий французький стиль інтер'єру повертається в моду і зачаровує своєю ніжністю

Як створити вітальню у стилі бохо

Бохо асоціюється з теплими пастельними відтінками та природними кольорами – жовтим, помаранчевим, персиковим тощо. Обирайте саме ці кольори для стін і декору, щоб створити легкий і невимушений простір.



Кольори, характерні для бохо / Фото Future PLC

Одним з найважливіших елементів стилю бохо є натуральні матеріали. Обирайте меблі та декор з натурального дерева, лози, ротанга чи каменю. Доповнити інтер'єр допоможуть плетені кошики, килим з коров'ячої шкіри, керамічний посуд тощо.



Природні матеріали важливі для стилю бохо / Фото Future PLC

Потрібно оновити меблі на кухні чи придбати нову шафу? VIYAR пропонує понад 40 000 товарів, що поєднують стиль, функціональність та високу якість. Тут кожен зможе знайти потрібне під будь-який інтерʼєр та бюджет, адже VIYAR – це швидко та зручно!

Для бохо характерною є велика кількість текстилю з візерунками та унікальними малюнками. Обирайте оригінальні подушки, килими та ковдри, щоб створити затишну атмосферу у вітальні. Чим дизайн індивідуальніший, тим краще. В ідеалі – ці вироби мають бути ручної роботи.



Текстиль у стилі бохо / Фото Future PLC

Богемний стиль бохо був натхнений митцями, а тому важливо використовувати в інтер'єрі твори мистецтва. Це можуть бути розкішні картини, оригінальні дрібнички, скульптури тощо. Важливо, щоб усі ці речі мали певну історію.



Дизайн інтер'єру / Фото Future PLC

Жодна вітальня у стилі бохо не може обійтися без кімнатних рослин. Вазони допомагають "оживити" простір і доповнюють природні матеріали.

Головне правило бохо – відсутність правил: експериментуйте з текстилем, додайте плетені меблі, не бійтеся міксувати різні стилі та наповнювати простір предметами з історією. Створюючи таку вітальню, ви не просто оформлюєте кімнату, а надаєте їй особливий характер, що відображає вашу індивідуальність.