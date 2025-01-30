Як використати трельяж в інтер'єрі

Повернення давно забутих стилів вкотре підтверджує думку про те, що мода циклічна. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

Читайте також Які речі не варто купувати додому, якщо ви не хочете зіпсувати свій інтер'єр

Трельяж – це дерев'яні ґрати для зелені, які використовують у садівництві. Традиційно трельяж складався з лози, сплетеної між собою. Ця історична техніка стала традиційною і її можна помітити на парканах та альтанках десь у саду чи парку.

Кілька десятиліть тому власники будинків надихалися цим і повторювали схожий інтер'єр вдома. У 2025 році трельяж отримав "нове дихання" – його переосмислили в дизайні інтер'єру.

Катріна Даллі зі студії дизайну інтер'єру House of Hackney розповіла, що вона часто черпає натхнення у трельяжі. Це пояснюється тим, що зараз спостерігається популярність максималістичного інтер'єру та еклектики.



Інтер'єр, натхнений трельяжем / Фото E & A Interiors

Трельяж дуже романтичний та витончений, він здатний наповнити інтер'єр відчуттям весни та гармонії. Дизайнери радять використовувати шпалери у трельяжному стилі або дерев'яні панелі, що додасть дому цікавої родзинки.



Трельяжні шпалери / Фото De Gournay

Трельяж унікальний у своїй індивідуальності. Він одночасно має грандіозний та заспокійливий вигляд, що робить його чудовим рішенням для дизайну будинку.