Как использовать трельяж в интерьере

Возвращение давно забытых стилей в который раз подтверждает мысль о том, что мода циклична. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Трельяж – это деревянные решетки для зелени, которые используют в садоводстве. Традиционно трельяж состоял из лозы, сплетенной между собой. Эта историческая техника стала традиционной и ее можно заметить на заборах и беседках где-то в саду или парке.

Несколько десятилетий назад владельцы домов вдохновлялись этим и повторяли похожий интерьер дома. В 2025 году трельяж получил "новое дыхание" – его переосмыслили в дизайне интерьера.

Катрина Далли из студии дизайна интерьера House of Hackney рассказала, что она часто черпает вдохновение в трельяже. Это объясняется тем, что сейчас наблюдается популярность максималистического интерьера и эклектики.



Интерьер, вдохновленный трельяжем / Фото E & A Interiors

Трельяж очень романтичный и изящный, он способен наполнить интерьер ощущением весны и гармонии. Дизайнеры советуют использовать обои в трельяжном стиле или деревянные панели, что придаст дому интересной изюминки.



Трельяжные обои / Фото De Gournay

Трельяж уникален в своей индивидуальности. Он одновременно имеет грандиозный и успокаивающий вид, что делает его отличным решением для дизайна дома.