Стиль бохо имеет свои особенности, которых нужно придерживаться, чтобы создать соответствующее пространство. О том, что обязательно должно быть в бохо гостиной, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Ideal Home.

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Как создать гостиную в стиле бохо

Бохо ассоциируется с теплыми пастельными оттенками и природными цветами – желтым, оранжевым, персиковым и тому подобное. Выбирайте именно эти цвета для стен и декора, чтобы создать легкое и непринужденное пространство.



Цвета, характерные для бохо / Фото Future PLC

Одним из важнейших элементов стиля бохо являются натуральные материалы. Выбирайте мебель и декор из натурального дерева, лозы, ротанга или камня. Дополнить интерьер помогут плетеные корзины, ковер из коровьей кожи, керамическая посуда и тому подобное.



Природные материалы важны для стиля бохо / Фото Future PLC

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Для бохо характерно большое количество текстиля с узорами и уникальными рисунками. Выбирайте оригинальные подушки, ковры и одеяла, чтобы создать уютную атмосферу в гостиной. Чем дизайн индивидуальнее, тем лучше. В идеале – эти изделия должны быть ручной работы.



Текстиль в стиле бохо / Фото Future PLC

Богемный стиль бохо был вдохновлен художниками, а потому важно использовать в интерьере произведения искусства. Это могут быть роскошные картины, оригинальные безделушки, скульптуры и тому подобное. Важно, чтобы все эти вещи имели определенную историю.



Дизайн интерьера / Фото Future PLC

Ни одна гостиная в стиле бохо не может обойтись без комнатных растений. Вазоны помогают "оживить" пространство и дополняют природные материалы.

Главное правило бохо – отсутствие правил: экспериментируйте с текстилем, добавьте плетеную мебель, не бойтесь миксовать разные стили и наполнять пространство предметами с историей. Создавая такую гостиную, вы не просто оформляете комнату, а придаете ей особый характер, отражающий вашу индивидуальность.