Дизайнери назвали сміливий колір кухонних шаф, який витісняє чорний

Чорна фарба для кухонних шаф давно стала трендом. Вони створює елегантний, сучасний вигляд, додає глибини інтер'єру та допомагає вигідно підкреслити інші елементи – наприклад, білі мармурові стільниці чи яскраву плитку. Проте популярність матових чорних шаф має і зворотний бік: кухня може здаватися занадто темною, а на чорній поверхні дуже видно відбитки пальців.

Саме тому новий тренд – фарбування кухонних шаф у вугільний сірий – став чудовою альтернативою чорному, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Вугільний сірий – новий фаворит кухонного дизайну

Вугільний сірий стрімко набирає популярності поряд з іншими сучасними кольорами, такими як вершково-жовтий або природні зелені. Цей колір м'якший за чорний, але все ще виразний, атмосферний і легко поєднується з іншими матеріалами.

Вугільний відтінок добре пасує до багатьох сучасних тенденцій у кухонному дизайні, тож його можна легко інтегрувати в інтер'єр.

Вугільно-сіра кухня / Фото The English Den

Стільниці

Вибираючи вугільні шафи, варто подумати про контраст. Якщо у вас вже є темні стільниці (граніт, чорний мармур), бажано створити візуальну паузу між ними та шафами, щоб простір не був надто похмурим на вигляд. Якщо ж у вас – світлі мармурові стільниці з темними прожилками, вугільні шафи стануть гармонійним і стильним доповненням.

Плитка та оздоблення

Тут можливості теж доволі широкі. Щоб уникнути надлишку темного кольору, можна вибрати кольорову плитку – наприклад, у зелених або синіх відтінках. Головне – підібрати відтінок вугільного з відповідними підтонами. Або ж обрати білі плитки з візерунком, щоб зробити інтер'єр вишуканим, не додаючи нових кольорів.

Підлога

Можна експериментувати, але важливо, щоб підлога була або світлішою, або темнішою за ваші вугільні шафи – це додасть простору об'єму і не дозволить дизайну бути плоским на вигляд.