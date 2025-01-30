Які речі не варто купувати додому, якщо ви не хочете зіпсувати свій інтер'єр

Створення гармонійного та стильного інтер'єру – це мистецтво, яке вимагає не лише гарного смаку, а й усвідомленого вибору предметів декору та меблів. Навіть найстильніший дизайн інтер'єру можна зіпсувати всього однією деталлю.

Іноді, бажаючи зробити простір затишним або унікальним, ми купуємо речі, які, на жаль, лише псують загальний вигляд оселі. Про те, яких речей краще уникати, 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Як не зіпсувати свій дім

Штори з атласної тканини у поєднанні з рюшами – це антитренд. Вони нагадують класичний стиль, але насправді вже давно вийшли з моди. У сучасному інтер'єрі краще обрати штори нейтральних відтінків і підбирати їх під колірну гаму інтер'єру. Узагалі дизайнери радять обирати для дому лише натуральні тканини.



Приклад актуальних штор / Фото Pinterest

Ніколи не купуйте гумовий килимок у коридор. Він може здатися корисним рішенням, особливо у вологу погоду. Однак насправді килимок накопичує багато бруду і його неможливо випрати. Сучасним рішенням стане тепла підлога у зоні коридору. Її легко прибирати, а взуття буде швидко висихати.

Також варто уникати маленьких килимків біля ліжка у спальні, які дешевлять інтер'єр через невеликий розмір. Килим має достатньо виступати з усіх сторін ліжка. А якщо ви хочете додати менший килим, то постеліть його зверху на великий, що зараз дуже актуально у дизайні інтер'єру. Так ви отримаєте стильний і продуманий інтер'єр.

Дизайнери також не радять обирати яскраві глянцеві фасади для кухні, оскільки вони давно вийшли з моди. Зараз у тренді матові поверхні у нейтральних відтінках.



Дизайн кухні / Фото Pinterest

Дизайнери наголошують – якщо ви хочете зберегти естетику та затишок у домі, то уникайте цих речей у своєму інтер'єрі.