Ці дизайнерські рішення лише псують інтер'єр, бо давно вийшли з моди

Створюючи затишний і стильний інтер'єр, важливо не лише орієнтуватися на власний смак, а й враховувати сучасні тенденції. Деякі дизайнерські рішення, які колись вважалися модними, сьогодні виглядають застарілими та можуть зіпсувати загальне враження від простору.

Про те, які дизайнерські рішення вже вийшли з моди, 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Чого краще уникати в інтер'єрі

Кухонний куток був популярний років 10 – 15 років тому, зараз він лише дешевитиме інтер'єр кухні. Дизайнери радять узагалі забути про такі меблі. Сучасне рішення – це окремий стіл та стільці, які підібрані до загальної стилістики кухні.



Старомодний кухонний куток

Меблі у холодному білому кольорі – застаріле рішення, яке не створює затишку. Цей відтінок нагадує стерильну атмосферу лікарні, а не затишного і теплого дому. У 2025 році популярними є нейтральні та натуральні відтінки.

Та якщо ви мрієте про білу кухню, то обирайте тепліший відтінок і поєднуйте його з коричневим деревом. Палітра білих кольорів насправді дуже велика.



Кухня у холодному білому кольорі / Фото Pinterest

Якщо є фінансова можливість, то для кухні краще обрати вбудовану побутову техніку. Вона не створює візуального шуму і має стильний вигляд.