О том, какие дизайнерские решения уже вышли из моды, 24 Канал сообщает со ссылкой на @blink.design.

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Чего лучше избегать в интерьере

Кухонный уголок был популярен лет 10 – 15 лет назад, сейчас он только удешевляет интерьер кухни. Дизайнеры советуют вообще забыть о такой мебели. Современное решение – это отдельный стол и стулья, которые подобраны к общей стилистике кухни.



Старомодный кухонный уголок

Мебель в холодном белом цвете – устаревшее решение, которое не создает уюта. Этот оттенок напоминает стерильную атмосферу больницы, а не уютного и теплого дома. В 2025 году популярны нейтральные и натуральные оттенки.

Но если вы мечтаете о белой кухне, то выбирайте теплый оттенок и сочетайте его с коричневым деревом. Палитра белых цветов на самом деле очень большая.



Кухня в холодном белом цвете / Фото Pinterest

Если есть финансовая возможность, то для кухни лучше выбрать встроенную бытовую технику. Она не создает визуального шума и имеет стильный вид.