Стиль артдеко возник в 1925 году, дебютировав на Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства в Париже. С тех пор арт-деко распространился на все континенты и получил любовь дизайнеров и владельцев домов. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Интерьер в стиле арт-деко характеризуется геометрическими узорами, яркими цветами и роскошными материалами. Он одновременно является современным и историческим. В этом стиле важно использовать смелые цвета – красный, синий, зеленый, золотой.

Понятно, что с 1925 года арт-деко изменился и приобрел современные черты. Дизайнеры рассказали, как создать удачный интерьер с традиционным арт-деко, который будет иметь свежий вид даже через сотню лет.

Идеи интерьера в стиле арт-деко

Дизайнер Эдди Маэстри сочетает классическую роскошь с современными инновациями. В интерьере на фото ниже, который выполнен в стиле арт-деко, дизайнер использовал причудливые обои, расписанные вручную, и широкие, изогнутые панели, изготовленные из бурого дерева и латуни. Зеркальный потолок визуально добавляет больше пространства. Эти элементы сочетают роскошный дух эпохи и одновременно создают ощущение современного дизайна.



Гостиная в стиле арт-деко / Фото Дженифер Макнейл Бейкер

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Дизайнер Али Махов удивил сочетанием арт-деко и деревенского стиля. Эти два стиля интерьера, которые на первый взгляд кажутся абсолютно несочетаемыми, на самом деле прекрасно дополняют друг друга. Природные материалы и современные элементы создают уникальное пространство.



Сочетание арт-деко и сельских мотивов / Фото Джейн Бейлс

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В 2025 году арт-деко превратится в "деко-тех". Яркие геометрические мотивы, выгравированы лазером на современных материалах, имеют непревзойденный вид. Это сочетание гламура 1920-х годов с экологическим минимализмом нашей эпохи,

– сказала дизайнер Джульетт Томас.

Она советует использовать футуристические детали в интерьере и блестящие поверхности.



Современный стиль арт-деко / Фото Джульетты Томас

Чтобы создать интерьер в стиле арт-деко, используйте бронзовые, латунные и золотые акценты в мебели. Еще одной изюминкой стиля являются роскошные люстры и лампы.

Не бойтесь создавать интерьер в стиле арт-деко, ведь его столетняя популярность говорит о том, что этот стиль – точно вневременной.