Дитяча кімната у квартирі Дмитра Кулеби має унікальне місце для "підліткової депресії"

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба провів екскурсію помешканням, яке ділить разом із цивільною дружиною Світланою Павелецькою та її 12-річним сином Сашком від першого шлюбу. Сама квартира є власністю підприємниці.

Друга половинка Дмитра Кулеби показала, як оформлена дитяча кімната її сина, у проєкті "По хатах", передає 24 Канал.

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Дитяча кімната у квартирі Кулеби

Син Павелецької має сучасну кімнату, облаштовану в стилі мінімалізму з елементами функціональності та затишку. Основними елементами інтер'єру є:

робоча зона, яка охоплює дерев'яний письмовий стіл, великий монітор та ігрове крісло з високою спинкою. Над столом – настінна лампа з червоним абажуром на регульованому кронштейні. Біля столу стоїть прозорий комп'ютерний корпус із підсвіткою.

невеликий стелаж з книгами, іграшками та різними речами.

на правій стіні – великий телевізор, встановлений на світлій тумбі з округленими формами.

Дитяча кімната Сашка / Скриншот

Особливим місцем у кімнаті є отвір над стелажем. Здалеку він схожий на дзеркало або віконце. Втім, насправді, це м'яке сховище. Його Світлана Павелецька назвала місцем для "підліткових депресій". Щоб потрапити до цього затишного сховку, потрібно піднятися угору чорною драбиною.

Місце для "депресії" / Фото Скриншот

Стіни поєднують темні й світлі відтінки: права стіна – темно-сіра, решта — світлі.

Вікно закрите римською шторою, яке м'яко розсіює денне світло, створюючи спокійну атмосферу. Паркетна підлога з дерева, викладена в ялинку, додає тепла й затишку простору.

Іншу частину дитячої кімнати займає велике ліжко з м'яким синьо-бірюзовим узголів'ям. Уздовж усієї стіни – вбудована шафа зі світлим дерев'яним фасадом. Частина шафи має заглиблення з полицями — це і функціональне рішення, і декоративний елемент.

Узголів'я ліжка "ховається" у шафі / Скриншот

Загалом кімната є зручною для підлітка, з добре організованим простором для навчання, гри та відпочинку.