Вторая половинка Дмитрия Кулебы показала, как оформлена детская комната ее сына, в проекте "По хатам", передает 24 Канал.
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Детская комната в квартире Кулебы
Сын Павелецкой имеет современную комнату, обустроенную в стиле минимализма с элементами функциональности и уюта. Основными элементами интерьера являются:
- рабочая зона, которая охватывает деревянный письменный стол, большой монитор и игровое кресло с высокой спинкой. Над столом – настенная лампа с красным абажуром на регулируемом кронштейне. Возле стола стоит прозрачный компьютерный корпус с подсветкой.
- небольшой стеллаж с книгами, игрушками и разными вещами.
- на правой стене – большой телевизор, установлен на светлой тумбе со скругленными формами.
Детская комната Саши / Скриншот
Особым местом в комнате является проем над стеллажом. Издалека он похож на зеркало или окошко. Впрочем, на самом деле, это мягкое хранилище. Его Светлана Павелецкая назвала местом для "подростковых депрессий". Чтобы попасть в это уютное убежище, нужно подняться вверх по черной лестнице.
Место для "депрессии" / Фото Скриншот
Стены сочетают темные и светлые оттенки: правая стена – темно-серая, остальные - светлые.
Окно закрыто римской шторой, которая мягко рассеивает дневной свет, создавая спокойную атмосферу. Паркетный пол из дерева, выложенный в елочку, добавляет тепла и уюта пространству.
Остальную часть детской комнаты занимает большая кровать с мягким сине-бирюзовым изголовьем. Вдоль всей стены – встроенный шкаф со светлым деревянным фасадом. Часть шкафа имеет углубление с полками - это и функциональное решение, и декоративный элемент.
Изголовье кровати "прячется" в шкафу / Скриншот
В целом комната является удобной для подростка, с хорошо организованным пространством для обучения, игры и отдыха.