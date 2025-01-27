Двері аркою набирають шаленої популярності в інтер'єрах: де їх стилізувати

Дизайнери інтер'єру все частіше надають перевагу не прямокутним дверям, а дверям у формі арки. Така конструкція здатна візуально пом'якшити простір і збільшити його.

Схоже, що традиційні прямокутні двері у цьому сезоні будуть витіснені аркою. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

Читайте також Ніколи не купуйте це у свою спальню: 4 речі, які зіпсують інтер'єр

Арки зараз можна спостерігати в різних стилях інтер'єру. Їхня популярність пов'язана з тим, що вони можуть додати елегантності і пом'якшити лінійну архітектуру.

Аркові дверні отвори стають все більш популярними, оскільки вони можуть пом'якшити інтер'єр, створюючи привабливий перехід між двома просторами. Цей стиль також доповнює загальну тенденцію вигинів шаф, диванів і дзеркал. Результатом є більш м'яке, тепле середовище, що поєднує лінійні та прямокутні простори,

– сказала дизайнерка Дженеффер Джонс Пунджані.

Як використати арку в інтер'єрі

Часто ванні кімнати наповнені гострими кутами та твердими поверхнями, які викликають відчуття різкості та холоду. Саме тому дизайнери почали робити двері у душову кабіну у формі арки. Це додає візуального інтересу і пом'якшує холодну плитку. Крім того, арку у душ можна красиво обрамити завісою.



Душ у формі арки / Фото Пенроуз Тілбері

Дизайнерка інтер'єру Венетія Рудебек вважає, що скляні двері у формі арки здатні пропускати більше світла та створювати відчуття відкритості між різними кімнатами. Саме тому вона радить використовувати двері у формі арки між кімнатами.



Міжкімнатні двері у формі арки / Фото Studio Vero

Зауважте 6 помилок, яких слід уникати під час ремонту ванної кімнати

Іноді арочні двері можуть бути не вигадливим дизайнерським рішенням, а справжньою необхідністю. У будинку, що на фото нижче, туалет розташований у дуже маленькому просторі під сходами. Прямокутні двері там просто не помістилися б, та й мали б дуже незграбний вигляд. Саме тому арка може стати дуже корисною для маленького простору.



Арка підійде для маленького простору / Фото Мері Водсворт

Арка може створити архітектурний інтерес у сполучних просторах – під'їзді чи коридорі.

Мені подобається використовувати арки там, де обмежені можливості вибору дизайну: проходи, двері шафи тощо. Вони дозволяють створювати тонкі, але цікаві переходи між просторами в домі,

– сказала дизайнерка Маргарет Нав Паркер.

Арка – це не щось нове в інтер'єрі, а радше – давно забуте старе. Вона тісно пов'язана з класичною архітектурою. Обираючи її зараз, ви можете бути певні, що через кілька років такий інтер'єр не вийде з моди, адже він – вічний.