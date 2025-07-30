Не надто багато, але й не замало – золото вважається одним із найскладніших кольорів для декору. Але якщо застосовувати його обережно, результат вражає. Ідеальний приклад – садова лаунж-зона Дженніфер Еністон.

Після купівлі свого будинку в Бел-Ейр акторка запросила улюбленого дизайнера Голлівуду Стівена Шедлі, щоб він втілив "проєкт його життя". Усе помешкання поєднує в собі вишуканість і розкіш, черпаючи натхнення в східноазійській естетиці п'ятизіркового йога-курорту. І саме японський сад Дженніфер з лаунж-зоною ілюструє цю філософію найкраще, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

Дивіться також Створила затишний та чарівний простір: який має вигляд задній двір будинку Памели Андерсон

Чим особлива садова зона в будинку Еністон?

Хоча декорування золотом – справа ризикована, ця лаунж-зона зберігає ідеальний баланс. Шедлі ввів золотий колір через текстури – диван і подушки, які особливо красивими видаються у вечірньому освітленні. Він не перестарався, використав золото як акцент, що підкреслює темну деревину навколо зони відпочинку. Ризик був виправданий.

Садова лаунж-зона Еністон: дивіться фото

Золото може переважити інтер'єр, якщо його забагато, тож краще використовувати невеликі вкраплення.

Дизайнери радять почати з декоративних подушок із золотим відтінком, які мають чудовий вигляд поруч із зеленню та плетеними меблями. А ще можна додати золоту фурнітуру – наприклад, матові світильники кольору золота, які красиво світяться після заходу сонця.