Розкішне ранчо Джима Керрі: де актор мешкає вже понад 30 років

Джим Керрі знову знайшов покупця на свій давній маєток у Лос-Анджелесі. Актор уперше виставив будинок на продаж у 2023 році. Тепер зірка продає особняк на 10 мільйонів доларів менше – за 18,75 мільйона.

Керрі придбав цей будинок у 1994 році, коли вийшли три його культові комедії: "Ейс Вентура: Розшук домашніх улюбленців", "Маска" та "Тупий і ще тупіший", передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Де мешкав Джим Керрі?

Ранчо Джима Керрі в стилі 1950-х на вулиці Тайгертейл було збудоване в 1951 році. Воно має понад 930 квадратних метрів житлової площі, 5 спалень, кінотеатр у стилі ар-деко, засклену веранду та терасу з басейном і власним водоспадом.

На вулиці також є критий внутрішній дворик біля басейну, стежки, доріжки серед садів і медитаційний майданчик у віддаленій лісистій зоні.

Об'єкт також охоплює тенісний корт, гостьовий будинок і будівлю біля басейну з баром.

Який всередині будинок Керрі / Фото Simon Berlyn for Sotheby's International Realty