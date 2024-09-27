Відомо, що Керрі живе в маєтку вже майже 30 років. Спочатку нерухомість продавали за 28,9 мільйона доларів, а тепер вона коштує 19,75 мільйона, пише The New York Post.

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Який вигляд має власність Джима Керрі

Маєток площею понад 1000 квадратних метрів продає агенція з нерухомості ще з лютого 2023 року. Він розташований у престижному районі Брентвуд. Всередині є п'ять спалень, шість повноцінних ванних кімнат і три туалети. Також актор подбав про кухню шеф-кухаря і театр у стилі ар-деко зі стінами.

Серед додаткових зручностей – великий тренажерний зал, відкритий майданчик для йоги і медитації, а також пральня. Будинок оснащений системою кондиціонування і сонячними батареями. Гараж для авто теж є.

Новому власникові також перейде велика територія з басейном із водоспадом, спа, тенісним кортом і навіть гостьовим будинком із баром і сауною.

Протягом трьох десятиліть це було моїм притулком, але зараз я не проводжу там багато часу, і я хочу, щоб хтось інший насолоджувався ним так само, як я,

– поділився Керрі, коли будинок тільки з'явився у продажу.

Він купив це житло в 1994 році за 3,8 мільйона доларів після виходу комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин".

Затишний маєток голлівудського актора / Фото Sotheby's International Realty

Чому будинок відомого актора не хочуть купувати

Як пише видання, величезні будинки в Лос-Анджелесі тепер загалом відлякують покупців. Усе через новий податок на маєтки – це збір у розмірі 5,5% із будинків вартістю понад 10 мільйонів доларів. і хоч ці кошти підуть на фінансування програм доступного житла безпритульним, для власників елітного житла це справжня катастрофа.

Ринок впав відтоді, як цей податок набув чинності. Ці багатомільйонні будинки просто стоять там, і продавці щосили намагаються скоротити свої втрати,

– розповів місцевий брокер.

У Лос-Анджелесі після введення податку 1 квітня 2023 року продажі елітного житла впали на 68%.