Особливістю дизайну Дакоти Джонсон є дерев'яні стіни, які нагадують інтер'єри 70-х. Не кожному до вподоби таке облицювання, але дизайнери кажуть, що стилізація саме в спальні знаменитості просто чудова.

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Атмосферна спальня Дакоти Джонсон

Спальню зірці "П'ятдесят відтінків сірого" спроєктувала дизайнерська компанія Pierce & Ward, яка й опублікувала результат на інстаграм-сторінці. Це теплий дерев'яний оазис із повним облицюванням стін, традиційним синьо-червоним килимом та вишивкою на замовлення.

Завдяки органічному поєднанню кольорів і матеріалів дерев'яні панелі не мають застарілого вигляду, особливо в поєднанні з плетеними деталями.

"Стіни, обшиті дерев'яними панелями, мають довгу історію, що сягає століть, коли їх вперше почали використовувати у великих маєтках і садибах для ізоляції та додання тепла холодним кам'яним стінам. В епоху Відродження багато різьблені дерев'яні панелі були ознакою розкоші та майстерності, а до середини 20-го століття вони стали основним елементом сучасного та сільського дизайну інтер’єру середини століття", – розповідає дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Чим особлива деревина

Дерево – практичний матеріал, який стає чудовою основою чи доповненням до інтер'єру в будь-якому стилі.

Хоча колись дерев'яні стіни були синонімом більш традиційних стилів, вони еволюціонували, набувши нової популярності в сучасних будинках завдяки своїй органічній текстурі та позачасовій привабливості. Сьогодні вони додають тепла, глибини та нагадують про наш зв'язок із природою,

– каже дизайнерка.

На тлі дерев'яних стін Ніна Ліхтенштейн радить ставити світлі меблі, наприклад білі або світло-сірі меблі. Це допоможе створити контраст і відчуття свіжості. Акценту можна додати за допомогою картин чи килима, як у Дакоти Джонсон.