Відома дизайнерка спроєктувала сучасну вітальню у замку: цей інтер'єр вражає
- Джоанна Ґейнс реконструювала замок 1890 року, поєднавши сучасні та вінтажні меблі.
- Вітальня оформлена в білих тонах з бронзовими деталями, оливковим диваном та шкіряними кріслами, доповнена каміном, дзеркалом, свічниками та вінтажним мольбертом.
- Основні акценти надають сучасний і затишний вигляд, зберігаючи традиційний дух замку.
Відома американська дизайнерка Джоанна Ґейнс взялася за реконструкцію старого замку, який побудували ще у 1890 році. Вона створила просто приголомшливий інтер'єр у вітальні, поєднавши кілька стилів в одному.
Який вигляд має вітальня у замку
Ґейнс почала реконструкцію ще у 2019 році. Дизайнерка прагнула вдихнути у стару будівлю нове життя і їй це вдалося. Зараз цей замок функціонує як готель. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
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Розкішну архітектуру вітальні зірка дизайну поєднала з сучасними та вінтажними меблями. У результаті вона досягла ідеального поєднання і створила дуже стильний і затишний простір.
Джоанна обрала оливковий диван з оксамитової тканини з бронзовими ніжками. По боках вона розмістила мідні столики, а перед диваном – круглий журнальний столик. Щоб гостям готелю було зручно спілкуватися, дизайнерка поставила навпроти дивану два шкіряних крісла.
Вхід у вітальню / Фото Magnolia
Основним кольором вітальні є білий, та бронзові деталі додають йому теплоти й елегантності, а зелені рослини – кольорового акценту.
У кімнаті також є камін, а над ним – дзеркало. По боках висять вишукані свічники, які нагадують гостям, що вони перебувають у замку.
Камін у вітальні / Фото Magnolia
Вінтажний мольберт з мальовничим краєвидом став родзинкою вітальні. На тлі високих вікон він надихає на творчість і мрійливий настрій.
Джоанна ідеально збалансувала сучасні тенденції з традиційною архітектурою і створила піднесений й творчий простір.