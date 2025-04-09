Відома дизайнерка спроєктувала сучасну вітальню у замку: цей інтер'єр вражає

Відома американська дизайнерка Джоанна Ґейнс взялася за реконструкцію старого замку, який побудували ще у 1890 році. Вона створила просто приголомшливий інтер'єр у вітальні, поєднавши кілька стилів в одному.

Який вигляд має вітальня у замку

Ґейнс почала реконструкцію ще у 2019 році. Дизайнерка прагнула вдихнути у стару будівлю нове життя і їй це вдалося. Зараз цей замок функціонує як готель. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Розкішну архітектуру вітальні зірка дизайну поєднала з сучасними та вінтажними меблями. У результаті вона досягла ідеального поєднання і створила дуже стильний і затишний простір.

Джоанна обрала оливковий диван з оксамитової тканини з бронзовими ніжками. По боках вона розмістила мідні столики, а перед диваном – круглий журнальний столик. Щоб гостям готелю було зручно спілкуватися, дизайнерка поставила навпроти дивану два шкіряних крісла.



Вхід у вітальню / Фото Magnolia

Основним кольором вітальні є білий, та бронзові деталі додають йому теплоти й елегантності, а зелені рослини – кольорового акценту.

У кімнаті також є камін, а над ним – дзеркало. По боках висять вишукані свічники, які нагадують гостям, що вони перебувають у замку.



Камін у вітальні / Фото Magnolia

Вінтажний мольберт з мальовничим краєвидом став родзинкою вітальні. На тлі високих вікон він надихає на творчість і мрійливий настрій.

Джоанна ідеально збалансувала сучасні тенденції з традиційною архітектурою і створила піднесений й творчий простір.