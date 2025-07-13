Кухня-вітальня Емми Антонюк – скандинавський спокій з українським серцем: фото

Відома інтерв'юерка Емма Антонюк орендує квартиру у Києві. За скільки саме – блогерка принципово не розголошує. Боїться сполохати цією сумою ощадливих батьків.

Інфлюенсерка провела екскурсію своїм помешканням для проєкту "По хатах". Зокрема, Емма показала свою кухню-студію, передає 24 Канал.

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Де їсть, працює та відпочиває Емма Антонюк?

Зірка має об'єднані кухонну та вітальну зони. Вона розповіла, що ця простора кімната також слугує її робочим кабінетом, а часом і спальнею для гостей.

За словами Антонюк, кожна річ у приміщенні підібрана з особливою любов'ю. Також вона зізналася, що готувати не вміє. Хіба що, яєчню посмажити може. Оскільки Емма зазвичай обідає поза домом, то її холодильник майже порожній або ж там залежалась "прострочка".

У кухні-вітальні Емми – багато книжок. На підвіконні вона розмістила твори про кулінарію. У масивній шафі ж можна побачити книги різноманітного гатунку.

Загалом інтер'єр простору оформлений у сучасному скандинавському стилі з елементами мінімалізму та легким натяком на затишну, домашню естетику.

Кухонна зона / Скриншот

Кухонна частина розміщена вздовж однієї стіни та виконує роль вбудованого гарнітуру, органічно інтегрованого в загальний простір кухні-вітальні. Усі фасади кухонного гарнітуру – абсолютно гладкі, матові, білого кольору. Верхні шафи займають половину висоти стіни – вони не доходять до самої стелі, завдяки чому композиція не видається надто важкою. Нижні тумби йдуть в одну лінію від краю до краю, утворюючи симетричну основу. Фартух – ключовий акцент кухонної зони. Він викладений декоративною керамічною плиткою з графічним візерунком. Візерунки – геометричні, нагадують традиційні марокканські чи вінтажні мотиви, що додає відчуття ремісницької ручної роботи.

Стільниця виконана з гладкого однотонного матеріалу світло-сірого або світло-бежевого кольору, без помітної текстури. Вона практично не контрастує з білим гарнітуром, а створює спокійну, нейтральну основу.

Варильна поверхня – чорна, індукційна, врізана врівень у стільницю, без видимих кнопок – сенсорна. Духова шафа – чорна з блискучим склом, вбудована нижче. Мийка – врізна, прямокутна, чорно-матова або темно-графітова, з високим сучасним змішувачем. Інша техніка (холодильник, витяжка, посудомийка) – інтегрована, не виділяється візуально.

Вітальна зона / Скриншот

Вітальня частина розташована одразу за обіднім столом. Основний елемент – світло-сірий лаконічної форми, без декоративних надлишків, із прямими лініями. Його доповнюють подушки в однотонних і природних кольорах. Перед диваном – невеликий журнальний столик на тонких ніжках. На ньому – таця з фруктами і ваза із соняхами. В оселі Емми завжди мають бути живі квіти – подаровані або куплені нею самою. На одній зі стін можна побачити плоский екран телевізора. Біля дивана також розміщена бігова доріжка. Емма поділилася, що купила її півроку тому, але користувалася за цей час усього тричі.

Одну зі стін акцентовано оздоблено декоративним покриттям з імітацією цегляної кладки. Це рішення додає інтер'єру легкої індустріальної нотки, але водночас не вибивається із загального скандинавського стилю.

У кутку зліва – високий відкритий дерев'яний стелаж у теплих світло-дубових тонах, з відкритими полицями.

Освітлення відіграє ключову роль. Над обідньою зоною – сучасна підвісна люстра з теплим світлом. Основне освітлення забезпечується стельовими точковими світильниками або лінійним світлом уздовж кухонної стіни. Вікна – великі, з легкими напівпрозорими гардинами або римськими шторами в натуральних відтінках. Завдяки цьому природне світло заповнює кімнату протягом дня.

Загалом інтер'єр створює відчуття гармонії, тепла й домашнього затишку. Він не демонструє надмірну розкіш, але в усьому відчувається уважність до якості матеріалів, спокійних ліній і простору.