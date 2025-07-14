Ванна кімната Емми Антонюк – це високі стелі і оригінальна картина: фото

Письменниця Емма Антонюк мешкає в орендованій квартирі у районі Золотих Воріт у Києві. Блогерка провела екскурсію оселею.

Зокрема, Емма Антонюк показала свою ванну кімнату. Перед тим, як зайти всередину, на очі потрапляє цікава картина – на ній зображені Емма разом із Яною Брензей, співавторкою подкасту "Палає". Це оригінальний подарунок від однією із підписниць, передає 24 Канал.

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Де приймає душ Емма Антонюк?

Вхід до ванної / Скриншот

Інтер'єр ванної кімнати виконаний у сучасному мінімалістичному стилі з чітко продуманим функціоналом. Хоча саме приміщення невелике, стеля дуже висока.

Стіни обкладені великими керамічними плитками світло-кремового відтінку. Плитка матова, гладка, без візерунків; шви акуратні і невиразні. Світлий відтінок працює на візуальне розширення простору.

Підлога – однорідний матовий кахель, який продовжує оздоблення стін, створюючи відчуття єдиної світлої площини. Такий прийом спрощує інтер'єр і робить його просторим.

Над прямокутною раковиною висить велике дзеркало з вбудованим ледь помітним контуром підсвітки по краю. Це дає м'яке, рівномірне світло, без різких відблисків. З боків – дві чорні металеві ручки-держаки.

Сама раковина – плоска, біла, прямокутна чаша накладного типу, розміщена на гладенькій стільниці того ж світлого відтінку, що й плитка. Поряд – колекція засобів краси у прозорих флаконах.

Ванна Емми / Скриншот

Видно частину скляної перегородки душової кабіни — прозора, без рамки або з мінімальною металізацією, що підтримує відкритість простору. Усередині стоїть чорний душовий гарнітур, який чітко контрастує з білим фоном, надаючи кімнаті сучасного акценту. Поруч – ніша у стіні, де розміщені декоративні елементи: вазон зі сухоцвітами, ємності для гігієни – це живий м'який штрих серед стриманості.

Над центром кімнати – стильна чорна люстра з 6-тьма гілками, кожна з маленьким світлом. Вона має східний характер – сучасний ретро-етнічний акцент, що додає простору теплоти і певної індивідуальності.