Французький блакитний – новий колірний тренд на кухні: як його правильно використати

Французький блакитний колір став кухонним кольоровим трендом. Він наповнює простір відчуттям спокою, пропонуючи альтернативу білому та іншим нейтральним відтінкам.

Французький блакитний – це відтінок синього середнього тону, який м'якший за темно-синій, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Що таке французький блакитний колір

Цей колір отримав свою назву завдяки асоціації з французьким стилем і традиціями. Він поєднує елементи класичної елегантності з сучасною свіжістю і має ледь помітний сірий підтекст, що робить його менш яскравим, ніж інші відтінки синього.

Зауважимо, що французький блакитний був натхненний тканиною, яку використовували для форми французьких піхотинців. Експерти зазначають, що цей відтінок має популярність, оскільки є відображенням нашого колективного бажання сонячних країв. Французький блакитний нагадує нам про дім і безхмарне небо.

Він поширений в інтер'єрах, зокрема на кухнях, де створює відчуття спокою та гармонії, а також чудово поєднується з різними матеріалами, такими як латунь, дерево і мармур.

Французький блакитний на кухні / Фото Edward Bulmer / Chris Snook

Як використовувати французький блакитний у кухні

Є безліч способів додати французький блакитний у кухню: від фарбування стін до розміщення акцентів на шафах.

Різноманіття відтінків цього кольору дозволяє йому набувати зовсім різних якостей залежно від того, де його використовувати на кухні. Залежно від освітлення, він може змінюватися від туманного сірого-синього до яскравого класичного середнього синього, і всі варіанти однаково красиві.

Французький блакитний добре поєднується з широким спектром кольорів, текстур і матеріалів для кухні. Сполучення середнього відтінку з нейтральними кольорами є особливо ефективним, оскільки підкреслює найкраще в кожному з них.

Завдяки посиланню на історичне минуле кольору, французький блакитний також органічно поєднується з іншою великою кухонною тенденцією цього року – ідеями для кухонь у стилі шейкер.

Довідка: Для кухні в стилі шейкер характерні простота, функціональність і елегантність без надмірних прикрас.