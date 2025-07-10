"Тиха розкіш" у вітальні Холлі Беррі: акторка обрала абсолютно позачасовий диван для оселі

Американська акторка Холлі Беррі обрала вишуканий диван для своєї вітальні. Цей відтінок вважається позачасовим.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який диван обрала Холлі Беррі

Холлі Беррі обрала білий диван як центральний елемент своєї шикарної каліфорнійської вітальні, де стіни пофарбовані в схожий відтінок.

Звісно, завжди цікаво спостерігати за новими тенденціями в дизайні диванів. Цього року значну увагу привернули такі відтінки, як палево-помаранчевий і фісташково-зелений. Однак стримана елегантність дивану Холлі Беррі слугує нагадуванням про те, що певні кольори непідвладні часу.

Кожна деталь її білої вітальні є прикладом універсальності та стилю. Хоча концепція "тихої розкоші" не є чимось новим, житловий простір акторки є яскравим прикладом цієї естетики.

Дизайнери зазначають, що люди обирають білий колір через його незмінну елегантність, яка забезпечує ідеальну основу для більш яскравих елементів в оселі. За словами дизайнерів, нейтральний фон дозволяє творам мистецтва, декоративним подушкам або яскравому стільцю створити виразний образ, не вимагаючи повного ремонту кімнати.