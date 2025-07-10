"Тиха розкіш" у вітальні Холлі Беррі: акторка обрала абсолютно позачасовий диван для оселі
- Американська акторка Холлі Беррі обрала для своєї вітальні вишуканий диван.
- Дизайнери наголошують, що цей перевірений часом відтінок дивана залишається улюбленим для багатьох.
Американська акторка Холлі Беррі обрала вишуканий диван для своєї вітальні. Цей відтінок вважається позачасовим.
Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
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Який диван обрала Холлі Беррі
Холлі Беррі обрала білий диван як центральний елемент своєї шикарної каліфорнійської вітальні, де стіни пофарбовані в схожий відтінок.
Звісно, завжди цікаво спостерігати за новими тенденціями в дизайні диванів. Цього року значну увагу привернули такі відтінки, як палево-помаранчевий і фісташково-зелений. Однак стримана елегантність дивану Холлі Беррі слугує нагадуванням про те, що певні кольори непідвладні часу.
Кожна деталь її білої вітальні є прикладом універсальності та стилю. Хоча концепція "тихої розкоші" не є чимось новим, житловий простір акторки є яскравим прикладом цієї естетики.
Дизайнери зазначають, що люди обирають білий колір через його незмінну елегантність, яка забезпечує ідеальну основу для більш яскравих елементів в оселі. За словами дизайнерів, нейтральний фон дозволяє творам мистецтва, декоративним подушкам або яскравому стільцю створити виразний образ, не вимагаючи повного ремонту кімнати.