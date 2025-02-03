Хвиляста перегородка розриває тренди у мережі: у чому її унікальність для інтер'єру

Міжкімнатні перегородки часто використовують в інтер'єрі, щоб розділити простір. Зараз у тренді хвиляста перегородка, яка не лише функціональна, а й дуже естетична.

Хвиляста перегородка в інтер'єрі

Кімнатна перегородка повинна бути зручною та стильною водночас. Лише так вона справді доповнюватиме інтер'єр, а не псуватиме його. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Блогер Аден Ванг, який розповідає про те, як облаштувати затишний та красивий дім, поділився оглядом на хвилясту перегородку і зібрав багато реакцій користувачів мережі. Усі виявилися в захваті від цієї перегородки.

Її унікальність полягає у тому, що завдяки своєму механізму, цю перегородку можна в будь-який момент скласти й заховати. Її легко переносити по дому, тому вона може як закривати безлад, так навіть бути фоном. Наприклад, її можна використовувати як тло під час онлайн-зустрічі, або ж поставити ззаду телевізора, щоб приховати дроти.

Дивіться відео про хвилясту перегородку:

Насправді ця хвиляста перегородка – зовсім не нова. Її дизайн нагадує популярні перегородки 30-х років минулого століття дизайнера Альваро Аалто. Тож, по суті, зараз ми бачимо відродження старого тренду.

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Ця перегородка виділяється своєю сучасністю та функціональністю. Попри неймовірну просту форму та відсутність справжнього декору, вона вражає красою конструкції дерев'яного тамбура та м'якою хвилястою формою,

– сказав дизайнер інтер'єру Ентоні Барзілай Фройнд.



Хвиляста перегородка у ванній / Фото Arent and Pyke, Anson Smart, Claire Delmar

Сучасні дизайнери в захваті від цієї перегородки, а особливо тому, що вона дерев'яна. Натуральний матеріал запросто можна додати в будь-який стиль інтер'єру, тому перегородка всюди матиме чудовий вигляд.