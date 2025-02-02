У виданні Martha Stewart звернулися до експертів, щоб вони пояснили, чи повністю білі кухні виходять з моди та як зробити так, щоб вони виглядали менш застарілими, пише 24 Канал.

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Останніми роками відбувся "зсув" у бік більш теплих кухонь, часто навіть в більш примхливих відтінках зеленого та синього. Вікторія Холлі, засновник Victoria Holly Interiors, пояснює, що вона бачила, як клієнти активно відходять від повністю білих кухонь.

За її словами, цілком білій кухні може не вистачати тепла, ба більше, вона може виглядати стерильно. Однак справа не в тому, що білі кухні виходять із моди, а в тому, що змінюються вподобання людей щодо видів цього кольору.

Білі кухні ще не зовсім вичерпані – вони все ще мають місце. Подібно до ефекту весільного плаття, ви завжди бажаєте більш теплого білого, щоб речі виглядали багатшими,

– каже Холлі.

Вона вважає білий основою для елементів, які роблять кухню більш продуманою.



Повністю біла кухня / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

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Хоча білий колір не витісняється повністю на кухнях, є деякі елементи дизайну, які перевершують цей класичний колір.

Теплі кольори фарби. Хоча білі кухні і користуються незмінною популярністю, холодні білі кольори затребувані все менше і менше. Холодні сіро-білі комбінації останніх 5 років замінюються більш теплими, землистими тонами. Деревні акценти також стають все більш популярними на кухнях, де раніше панував білий колір.

Як додати кольору повністю білій кухні

Якщо у вас повністю біла кухня, є прості способи оновити її та додати кольору.

Додайте обладнання теплих тонів. Відтак, щоб надати інший зовнішній вигляд вашій повністю білій кухні, наприклад, можна змінити фурнітуру на щось тепліше та багатше, як-от старовинна латунь або бронза.

Стилізуйте кухню за допомогою кольорів. Можна внести колір у повністю білу кухню, оформивши її за допомогою маленької лампи чи невеликого витвору мистецтва, красивого посуду і чашок, що також може додати кольору класичній білій кухні.

Якщо у вас трохи більше бюджету, фахівці пропонують оновити стільниці, щоб "зігріти" базові білі кухонні шафи. Вони зазначають, що тепліший або темніший камінь може контрастувати з білими шафами, додаючи певного візуального інтересу.