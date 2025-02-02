В издании Martha Stewart обратились к экспертам, чтобы они объяснили, полностью ли белые кухни выходят из моды и как сделать так, чтобы они выглядели менее устаревшими, пишет 24 Канал.

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В последние годы произошел "сдвиг" в сторону более теплых кухонь, часто даже в более капризных оттенках зеленого и синего. Виктория Холли, основатель Victoria Holly Interiors, объясняет, что она видела, как клиенты активно отходят от полностью белых кухонь.

По ее словам, вполне белой кухне может не хватать тепла, и более того, она может выглядеть стерильно. Однако дело не в том, что белые кухни выходят из моды, а в том, что меняются предпочтения людей относительно видов этого цвета.

Белые кухни еще не совсем исчерпаны – они все еще имеют место. Подобно эффекту свадебного платья, вы всегда хотите более теплого белого, чтобы вещи выглядели богаче,

– говорит Холли.

Она считает белый основой для элементов, которые делают кухню более продуманной.



Полностью белая кухня / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

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Хотя белый цвет не вытесняется полностью на кухнях, есть некоторые элементы дизайна, которые превосходят этот классический цвет.

Теплые цвета краски. Хотя белые кухни и пользуются неизменной популярностью, холодные белые цвета востребованы все меньше и меньше. Холодные серо-белые комбинации последних 5 лет заменяются более теплыми, землистыми тонами. Древесные акценты также становятся все более популярными на кухнях, где раньше царил белый цвет.

Как добавить цвета полностью белой кухне

Если у вас полностью белая кухня, есть простые способы обновить ее и добавить цвета.

Добавьте оборудование теплых тонов. Поэтому, чтобы придать другой внешний вид вашей полностью белой кухни, например, можно изменить фурнитуру на что-то теплее и богаче, например старинная латунь или бронза.

Стилизуйте кухню с помощью цветов. Можно внести цвет в полностью белую кухню, оформив ее с помощью маленькой лампы или небольшого произведения искусства, красивой посуды и чашек, что также может добавить цвета классической белой кухни.

Если у вас немного больше бюджета, специалисты предлагают обновить столешницы, чтобы "согреть" базовые белые кухонные шкафы. Они отмечают, что более теплый или темный камень может контрастировать с белыми шкафами, добавляя определенного визуального интереса.