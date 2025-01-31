Хотя многим может показаться, что создать минималистичную спальню довольно сложно, но это можно сделать, если действовать шаг за шагом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Смотрите также Как убрать весь дом за один день: советы и лайфхаки

Минимализм особенно хорошо подходит для спальни, ведь загроможденная тумбочка или неупорядоченный шкаф могут мешать отдыху и расслаблению.

Уберите беспорядок. Чтобы превратить спальню в "минималистичную гавань", желательно начать с чистого листа. Начните с того, что уберите все предметы, кроме кровати и любой крупной мебели. Найдите минутку, чтобы полежать на кровати и оценить спокойствие и безмятежность пространства. Затем постепенно верните только самые необходимые и ценные вещи. Специалисты рекомендуют такой процесс, чтобы освободить пространство от случайных вещей на комоде или тумбочке. Уберите все, что вас отвлекает или вызывает чувство тревоги.

Просмотрите содержимое своего шкафа. Одним из главных нарушителей, когда дело доходит до дезорганизации спальни, является именно шкаф. Чтобы создать минималистичный вид, вам придется пересмотреть содержимое шкафа. "Чем меньше одежды вы храните, тем больше у вас возможностей для ее хранения без загромождения", – говорит специалист Джошуа Беккер.

Он также рекомендует всегда складывать и развешивать одежду, независимо от того, где вы ее храните, чтобы она не оказалась на полу. "Растущая гора одежды не подходит ни для атмосферы, ни для вашей одежды", – подчеркнул специалист.

Простой декор. Минимализм – это элегантный, сдержанный декор, поэтому пространство не следует заполнять большим количеством ваз, гобеленов или ламп. Вместо этого выберите лишь несколько сложных объектов, чтобы закрепить пространство.

Спокойный и уютный декор создает пространство для отдыха, например свечи, личные фотографии и одеяло для цвета и текстуры. Избегайте мелких или прихотливых безделушек, которые собирают пыль и могут опрокидываться. И не переусердствуйте с декоративными подушками,

– отмечает специалист.



Простой декор поможет сделать минималистичную спальню / Фото Unsplash (Kam Idris)

Увеличьте пространство под кроватью. Часто недооцененным местом для хранения вещей в спальне является пространство под кроватью. Хотя многие люди склонны использовать это пространство для различных вещей, которые не помещаются в других местах, сторонники минималистической эстетики могут выиграть от более целенаправленного подхода к использованию этой зоны.

Вместо того, чтобы использовать это пространство как "пункт", куда можно запихнуть беспорядок, подумайте о том, чтобы сложить дополнительные одеяла, простыни или несезонную одежду в специально отведенные для этого ящики или контейнеры.

Застелите кровать. И последнее, но не менее важное, стоит застилать кровать ежедневно. Хотя эта задача может показаться сложной рано утром, но это поможет сохранить вашу спальню чистой и более минималистичной.