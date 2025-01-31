Хоча багатьом може здатися, що створити мінімалістичну спальню доволі складно, але це можна зробити, якщо діяти крок за кроком. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Мінімалізм особливо добре підходить для спальні, адже захаращена тумбочка чи невпорядкована шафа можуть заважати відпочинку та розслабленню.

Приберіть безлад. Щоб перетворити спальню на "мінімалістичну гавань", бажано почати з чистого аркуша. Почніть з того, що приберіть всі предмети, окрім ліжка та будь-яких великих меблів. Знайдіть хвилинку, щоб полежати на ліжку і оцінити спокій і безтурботність простору. Потім поступово поверніть лише найнеобхідніші та найцінніші речі. Фахівці рекомендують такий процес, щоб звільнити простір від випадкових речей на комоді чи тумбочці. Заберіть все, що вас відволікає або викликає почуття тривоги.

Перегляньте вміст своєї шафи. Одним із головних порушників, коли справа доходить до дезорганізації спальні, є саме шафа. Щоб створити мінімалістичний вигляд, вам доведеться переглянути вміст шафи. "Чим менше одягу ви зберігаєте, тим більше у вас можливостей для його зберігання без захаращення", – каже фахівець Джошуа Беккер.

Він також рекомендує завжди складати та розвішувати одяг, незалежно від того, де ви його зберігаєте, щоб він не опинився на підлозі. "Зростаюча гора одягу не підходить ні для атмосфери, ні для вашого одягу", – наголосив фахівець.

Простий декор. Мінімалізм – це елегантний, стриманий декор, тому простір не слід заповнювати великою кількістю ваз, гобеленів або ламп. Замість цього виберіть лише кілька складних об’єктів, щоб закріпити простір.

Спокійний і затишний декор створює простір для відпочинку, як-от свічки, особисті фотографії та ковдра для кольору та текстури. Уникайте дрібних або вибагливих дрібничок, які збирають пил і можуть перекидатися. І не перестарайтеся з декоративними подушками,

– наголошує фахівець.



Простий декор допоможе зробити мінімалістичну спальню / Фото Unsplash (Kam Idris)

Збільште простір під ліжком. Часто недооціненим місцем для зберігання речей у спальні є простір під ліжком. Хоча багато людей схильні використовувати цей простір для різних речей, які не поміщаються в інших місцях, прихильники мінімалістичної естетики можуть виграти від більш цілеспрямованого підходу до використання цієї зони.

Замість того, щоб використовувати цей простір як "пункт", куди можна запхати безлад, подумайте про те, щоб скласти додаткові ковдри, простирадла або несезонний одяг у спеціально відведені для цього ящики чи контейнери.

Застеліть ліжко. І останнє, але не менш важливе, варто застеляти ліжко щодня. Хоча це завдання може здатися складним рано-вранці, але це допоможе зберегти вашу спальню чистою та більш мінімалістичною.