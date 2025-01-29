Вся справа в тому, щоб створити керований графік, якого ви можете дотримуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Martha Stewart.

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Перед початком прибирання бажано організувати свій простір. Приберіть усі непотрібні речі, а ті, що залишилися, акуратно впорядкуйте. Такий підхід сприятиме ефективнішому прибиранню. Крім того, переконайтеся, що всі необхідні засоби для прибирання зібрані заздалегідь, щоб не витрачати потім час на їхні пошуки.

Що вам знадобиться:

Універсальний засіб для чищення

Харчова сода

Пральний порошок

Очищувач скла

Засіб для миття стільниць

Вода

Оцет

Щітка з м’якою щетиною

Гумові рукавички

Швабра

Відро

Пилотяг

Віник для прибирання

Серветки з мікрофібри

Хоча послідовність прибирання вашого будинку може відрізнятися залежно від його планування, цей приблизний графік допоможе вам підтримувати режим прибирання.

9:00 – Ванна кімната

Видаліть усі туалетні приналежності та декор і зробіть чисте робоче місце. Помістіть килимки, рушники для рук і шторку для душу у пральну машину (якщо їх можна прати). Очистіть освітлювальні прилади від пилу універсальним засобом або сумішшю води та оцту. Почистіть раковину, ванну та унітаз універсальним очисником і щіткою з м’якою щетиною. Промийте гарячою водою та витріть. Помийте дзеркала засобом для чищення скла. Пропилотяжте та вимийте підлогу гарячою водою з мийним засобом. Поверніть чисті рушники, килимки та шторку на місце.

10:00 – Спальня

Залежно від того, скільки у вас спалень, це може зайняти більше або менше часу, але зазвичай виділяти близько двох годин на прибирання кімнати ідеально.

Витріть пил з найвищих точок в кімнаті, зі стельових вентиляторів, верхівок дверних рам і вікон. Протріть комод, тумбочки та інші поверхні. Зніміть постільну білизну та виперіть її. Посипте матрац харчовою содою, пропилотяжте та переверніть для повторного очищення. Протріть вікна та дзеркала засобом для скла. Пропилотяжте та вимийте підлогу. Покладіть чисту постільну білизну на ліжко

Важливо! Переходячи з кімнати в кімнату для прибирання, не забудьте приділити увагу загальним приміщенням: коридорам та сходам. Витріть пил і почистіть будь-які освітлювальні прилади в цих приміщеннях, протріть плінтуси дверні ручки чи плінтуси.

12:00 – Кухня

Покладіть кухонні рушники та килимки у пральну машину. Спорожніть шафи та ящики, відкладіть предмети у безпечне місце. Протріть шафи, стільниці та ящики. Очистіть внутрішню та зовнішню частину кухонної техніки: плиту, духовку, мікрохвильовку, холодильник. Освіжіть посудомийну машину, запустіть її порожньою з харчовою содою. Насипте харчову соду в зливний отвір раковини і добре вимийте раковину гарячою водою. Пропилотяжте та вимийте підлогу. Помістіть предмети, які ви вийняли з шаф і ящиків, назад на призначені місця. Поверніть чисті рушники та килимки на кухню.

14:00 – Їдальня

Видаліть пил зі стельових вентиляторів і рам. Протріть обідній стіл та інші поверхні. Витріть вікна та підвіконня. Пропилотяжте та вимийте підлогу.

15:00 – Вітальня

Видаліть пил зі найвищих точок вашої вітальні: стельових вентиляторів, дверних рам і меблів. Протріть всі вікна та дзеркала. Зніміть чохли з меблів і виперіть їх. Пропилотяжте під меблями, між подушками. Очистіть електронні пристрої вологою тканиною з мікрофібри, щоб уникнути подряпин. Вимийте підлогу гарячою водою.

Після прибирання ретельно перевірте кожну кімнату, щоб переконатися, що ви нічого не пропустили. Викиньте сміття, почистіть пилотяг і заховайте мийні засоби.