Будинок на Гаваях, який нагадує райський куточок: цей інтер'єр просто вражає

Дизайнер інтер'єру Маршалл Вотсон поділився своїми враженнями від облаштування розкішного будинку на Гаваях. Експерт просто закохався у цей проєкт і намагався реалізувати усі бажання господарів.

Естетика Гаваїв

Будинок, над яким працював Вотсон, розташований на висоті 150 метрів над рівнем Тихого океану. Зі скелі відкривається розкішний вид на вулкан та природу. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на House Beutiful.

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Завданням дизайнера було створити легкий та романтичний інтер'єр. За задумом, будинок мав бути сповнений природного світла і створювати відчуття єднання з природою.

Цей будинок має найбільш відвертий і безтурботний романтичний дизайн, до якого я коли-небудь доклав руку. Тут панує комфорт, легкість і відпочинок. Він ховає тебе від світових турбот і запрошує відпочити та помріяти. Одним словом, це моя власна інтерпретація раю,

– розповів спеціаліст з інтер'єру.

Двері у будинок повністю відкриваються, щоб не відокремлювати його від навколишнього середовища. Одна з ванн взагалі облаштована на вулиці, що точно є втіленням раю.



Ванна на вулиці / Фото Лізи Ромерейн

У ванній кімнаті дизайнер облаштував острівець з рукомийником, дзеркалом та шафою. Таке дизайнерське рішення стало родзинкою будинку і додало йому ще більше простору.



Острівець у ванній / Фото Лізи Ромерейн

У вітальні стіни виконані з коралового каменю, а підлога – вапняк пісочного кольору з молюсковим візерунком. Цей пляжний інтер'єр Вотсон доповнив світлими меблями, кімнатними рослинами, столом з дуба та килимом зі шведським візерунком.

З вікна вітальні відкривається неймовірний краєвид на океан.



Вітальня будинку на Гаваях / Фото Лізи Ромерейн

Дизайн кухні поєднав у собі колоніальну архітектуру Гаваїв та естетику заміських вілл у Каліфорнії. Дерев'яні балки на стелі та підлога з натурального дерева чудово доповнили один одного. По всьому будинку Вотсон використав особливий гавайський декор – переплетені кільця. Вони є на стіні у вітальні, у шафі на кухні та у різних елементах по всьому будинку.



Інтер'єр кухні / Фото Лізи Ромерейн

У спальній розташоване ліжко з балдахіном і два м'яких ніжно-блакитних крісла біля панорамного вікна.



Спальня біля моря / Фото Лізи Ромерейн

Маршалл Вотсон залишився дуже задоволеним своєю робою і вважає цей будинок на Гаваях одним з найкращих, над яким працював.