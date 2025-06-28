Немов у королівському палаці: вітальня співачки Камалії вражає розкішшю

Співачка Камалія мешкає у маєтку за 15 мільйонів доларів. Особняк вона придбала ще у 2009 році без внутрішнього ремонту. Дизайн будинку вона повністю спроєктувала сама під впливом культури Пакистану та ОАЕ.

У кімнатах маєтку багато золотих і розкішних деталей, привезених з-за кордону. Не виняток і гостьова, розташована на другому поверсі, передає 24 Канал із посиланням на "По хатах".

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Неймовірна вітальня Камалії

Інтер'єр гостьової кімнати Камалії вражає театральністю та відчуттям царського стилю. Простір оформлений у дусі неокласики з явними бароковими впливами – золоті молдинги, фігурна ліпнина на стелі, важкі драпірування на вікнах і класичні меблі з різьбленими елементами створюють атмосферу розкоші та достатку.

Яка на вигляд гостьова / Скриншоти

Стіни вкриті світлими шпалерами з делікатним візерунком, що вдало контрастують із масивними декоративними рамами картин і позолоченими карнизами. Меблі виконані у стилі Людовика XVI з високими спинками, оббиті тканиною з глянцем, а столи та вітрина з позолотою доповнюють загальну естетику. В центрі кімнати – скляний журнальний стіл із фігурною основою, що візуально полегшує простір і додає прозорості.

Окрему увагу привертають численні картини – сцени з жіночими образами в історичних костюмах, пейзажі та ідилічні арки на тлі зелені. Вони не просто прикрашають стіни, а задають художній тон кімнаті, надаючи їй відтінку старовинної галереї. Підсвітка від кришталевої люстри з золотим оздобленням доповнює ансамбль м'яким теплим світлом, граючи на глянцевих поверхнях та дзеркалах.

Східний мотив

Гостьова кімната плавно перетікає у кальянну, яка є поєднанням естетики арабського палацу, французького салону XVIII століття і української уяви про "царську розкіш".

Кальянна для гостей / Скриншоти

Простір буквально просякнутий декоративністю й демонстративним багатством. Центральним елементом є масивні, м'які крісла та отоманка, оббиті глибоким фіолетовим оксамитом із бордовими й золотими орнаментами, що нагадують східні килими. Спинки крісел прикрашені декоративними бантами з блискучої тканини, що надає приміщенню майже театрального ефекту, як у тронному залі або салоні для знаті.

Стіни вкриті шпалерами з важким, рельєфним візерунком у золотисто-чорних тонах. Візерунок повторюється і на карнизах, і на дерев'яних оздобленнях. Декоративні колони пофарбовані у яскраво-золотий колір, вони візуально відокремлюють зони приміщення та підтримують загальну помпезну атмосферу. Легкі фіранки, прикрашені підвісками з намистин, створюють ефект приватності та гри світла, додаючи повітряності цій пишності.

Вікна оформлені тюлем та важкими шторами кольору оливи й бронзи, через які пробивається м'яке денне світло. Камін у стилі бароко оздоблено різьбленням і декоративним панно з рельєфом коней, що посилює враження динаміки та сили серед загальної урочистої застиглості. Стеля – з ліпниною, оздобленою позолотою, а в центрі висить кришталева люстра, яка не просто освітлює простір, а перетворює його на своєрідну сцену.