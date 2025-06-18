Кухня знаменитої Камерон Діаз: яка деталь в інтер'єрі робить її вишуканою

Коли господарі вирішують питання "як облаштувати кухню?", то багатьом на думку спадає ідея з відкритими полицями. Зокрема, саме таке рішення і ухвалила відома акторка Камерон Діаз.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кухня Камерон Діаз

Відкриті полиці – один з найбільш суперечливих варіантів для зберігання речей на кухні, що може відлякати деяких власників будинків від такого підходу. Однак Камерон Діаз впевнено використовує цей дизайнерський хід.

Кухня акторки вирізняється гармонійним поєднанням меблів з дерев'яними фасадами та відкритими стелажами, на яких виставлено посуд. Хоча посуд слугує практичним цілям, Камерон піднесла ці предмети до декоративного "статусу", продумано розташувавши та організувавши їх за стилем та кольором. Таким чином вона перетворила повсякденні предмети на візуально привабливі акценти, покращуючи естетику простору.

Це один із найшикарніших, але водночас функціональних способів демонстрації посуду.

Відкриті полиці дають можливість перетворити цей простір на естетично привабливу зону для улюблених тарілок, келихів тощо.

Дизайнери рекомендують, щоб досягти балансу стилю і функціональності за допомогою відкритих полиць, необхідно вдумливо та ретельно підбирати предмети, які будуть виставлені на огляд.