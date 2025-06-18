Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухня Камерон Диаз

Открытые полки – один из самых противоречивых вариантов для хранения вещей на кухне, что может отпугнуть некоторых владельцев домов от такого подхода. Однако Камерон Диаз уверенно использует этот дизайнерский ход.

Кухня актрисы отличается гармоничным сочетанием мебели с деревянными фасадами и открытыми стеллажами, на которых выставлена посуда. Хотя посуда служит практическим целям, Камерон возвела эти предметы до декоративного "статуса", продуманно расположив и организовав их по стилю и цвету. Таким образом она превратила повседневные предметы в визуально привлекательные акценты, улучшая эстетику пространства.

Это один из самых шикарных, но одновременно функциональных способов демонстрации посуды.

Открытые полки дают возможность превратить это пространство в эстетически привлекательную зону для любимых тарелок, бокалов и тому подобное.

Дизайнеры рекомендуют, чтобы достичь баланса стиля и функциональности с помощью открытых полок, необходимо вдумчиво и тщательно подбирать предметы, которые будут выставлены на обозрение.