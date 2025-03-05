Кайлі Дженнер обожнює сірий: як вона стилізувала цей антитрендовий колір в інтер'єрі

Американська модель Кайлі Дженнер створила у своєму домі монохромний сірий простір. Попри те, що у 2025 році дизайнери радять уникати сірого кольору в інтер'єрі, знаменитості вдалося зробити стильний простір, який відповідає її уподобанням і характеру.

Урок стилю від Кайлі Дженнер

Над інтер'єром у будинку зірки працював дизайнер Мартін Лоуренс. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Сірий колір зараз вважається антитрендом. Зараз популярні затишні й теплі інтер'єри, а сірий створює холодний і не надто привітний простір. Дизайнери уникають його і натомість обирають більш яскраві та насичені кольори. Однак Кайлі Дженнер вирішила слідувати власним бажанням, а не модним тенденціям.

Весь простір у будинку зірки – монохромний сірий. Кайлі вдалося поєднати різні відтінки сірого кольору так, щоб створити глибину й текстуру в інтер'єрі. Дизайнери в захваті від цього і навіть хвалять такий інтер'єр.

У вітальні Кайлі Дженнер розміщений величезний камін з декоративною стіною. Посеред кімнати висить диван-гойдалка, а на підлозі – м'який сірий килим. Практично усі меблі та деталі – сірого кольору. Виділяється лише бронзова ваза з квітами.

Сірий житловий простір Кайлі Дженнер є чудовим прикладом того, як текстура може просто і водночас творчо перетворити монохромну палітру з плоскої на динамічну. Кам'яний камін є незаперечним фокусом, додаючи глибини та тепла кімнаті, яка інакше прохолодна,

– сказала дизайнерка інтер'єру Елана Мендельсон

М'які сірі подушки пом'якшують простір. Такий вдалий підбір акцентів є прикладом того, як навіть у межах єдиної колірної палітри можна експериментувати з матеріалами і обробкою.