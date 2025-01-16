Як і де розмістити килимок у спальні: що треба врахувати

Чимало людей просто обожнюють ходити по м'якенькому килимку вдома. Тому багато хто задумається як і де саме постелити його у спальні.

До того ж правильно розміщення килимів може посилити теплоту кімнати, а також додати привабливий елемент до стриманого декору. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Рішення про те, як розмістити килимок у спальні, багато в чому залежить від пошуку відповідного розміру для простору.

Килим "правильного" розміру для вашої спальні справді може змінити чи "зламати" кімнату, але немає фіксованих правил щодо вибору килима,

– каже дизайнер інтер’єру Кеті Кертіс.

Тож варто враховувати розмір і планування решти кімнати, щоб вибрати ідеальний варіант для розміщення самого килима.

Вибір правильного розміру килима для спальні здебільшого залежить від розміру вашого ліжка, оскільки більшість людей кладуть килимки саме під ліжка. Зазвичай потрібно, щоб орієнтовно 18 дюймів килима було видно з обох боків вашого ліжка, аби у вас було достатньо місця, щоб ставати на нього. Для більш драматичних або великих кімнат можна обирати більший за розміром килим.

Найпоширенішим місцем для килимка в спальні є під ліжком, де він "закріплює" найбільший предмет кімнати. Якщо у вас є тумбочки з боків ліжка, вирішіть, чи хочете ви, щоб килим пройшов під ними аж до узголів’я, чи "зупиниться" перед передніми ніжками тумбочок.

Якщо ви не хочете купувати великий килим, який буде майже повністю прихований вашим ліжком, виберіть натомість доріжки.

Інші меблі у вашій кімнаті, включаючи комоди та зони для відпочинку, також можуть вплинути на розмір і розташування вашого килима. Як правило, будь-яке місце для сидіння, таке як куточок для читання чи письмовий стіл, може використовувати килим, щоб окреслити простір і зробити його цілісним.



Розміщення килима у спальні – це як функціональне, так і естетичне рішення / Фото Unsplash / Benjamin Voros

Поради щодо розміщення килима у вашій спальні

Охоплюйте місця з інтенсивнішим рухом

Є певні зони вашої спальні, де ви найбільше проводите часу. Це хороші місця, щоб подумати про додавання килима.

Не надто малий розмір килима

Маленький килимок під ліжком, наприклад, не дасть вам достатньо місця, щоб встати на нього, коли ви прокинулися. До того ж це не лише функціональний недолік, а й естетичний.

Додайте яскравий колір або грайливий візерунок

Не бійтеся додати вашому спальному простору індивідуальності за допомогою килимка. Це невеликий спосіб додати більше глибини та текстури вашій кімнаті.