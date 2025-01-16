К тому же правильно размещение ковров может усилить теплоту комнаты, а также добавить привлекательный элемент к сдержанному декору. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

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Решение о том, как разместить коврик в спальне, во многом зависит от поиска подходящего размера для пространства.

Ковер "правильного" размера для вашей спальни действительно может изменить или "сломать" комнату, но нет фиксированных правил по выбору ковра,

– говорит дизайнер интерьера Кэти Кертис.

Поэтому следует учитывать размер и планирование остальной комнаты, чтобы выбрать идеальный вариант для размещения самого ковра.

Выбор правильного размера ковра для спальни в основном зависит от размера вашей кровати, поскольку большинство людей кладут коврики именно под кровати. Обычно нужно, чтобы ориентировочно 18 дюймов ковра было видно с обеих сторон вашей кровати, чтобы у вас было достаточно места, чтобы становиться на него. Для более драматических или больших комнат можно выбирать больший по размеру ковер.

Самым распространенным местом для коврика в спальне является под кроватью, где он "закрепляет" самый большой предмет комнаты. Если у вас есть тумбочки по бокам кровати, решите, хотите ли вы, чтобы ковер прошел под ними до изголовья, или "остановится" перед передними ножками тумбочек.

Если вы не хотите покупать большой ковер, который будет почти полностью скрыт вашей кроватью, выберите взамен дорожки.

Другая мебель в вашей комнате, включая комоды и зоны для отдыха, также могут повлиять на размер и расположение вашего ковра. Как правило, любое место для сидения, такое как уголок для чтения или письменный стол, может использовать ковер, чтобы очертить пространство и сделать его целостным.



Размещение ковра в спальне – это как функциональное, так и эстетическое решение / Фото Unsplash / Benjamin Voros

Советы по размещению ковра в вашей спальне

Охватывайте места с интенсивным движением

Есть определенные зоны вашей спальни, где вы больше всего проводите времени. Это хорошие места, чтобы подумать о добавлении ковра.

Не слишком малый размер ковра

Маленький коврик под кроватью, например, не даст вам достаточно места, чтобы встать на него, когда вы проснулись. К тому же это не только функциональный недостаток, но и эстетический.

Добавьте яркий цвет или игривый узор

Не бойтесь добавить вашему спальному пространству индивидуальности с помощью коврика. Это небольшой способ добавить больше глубины и текстуры вашей комнате.