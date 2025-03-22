Уособлюють стиль співачки: як Майлі Сайрус облаштувала свої книжкові полиці

Книжкові полиці – це місце у домі, яке ідеально демонструє характер та стиль господарів. Американській співачці Майлі Сайрус вдалося тонко передати свою індивідуальність завдяки маленькій бібліотеці у вітальній.

Елегантні книжкові полиці Майлі Сайрус

Над інтер'єром у будинку зірки працювала дизайнерська студія її матері Тіш Сайрус. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Майлі облаштувала місце для книг на стелажах під вікном у вітальній. Чорні полиці доповнюють чорний колір стін, віконних рам, дивана й килимка. Та білі книги, які на них лежать, створити чудовий контраст з рештою інтер'єру й стали акцентом.

Щоб додати кольору, співачка поставила на полицю велику кімнатну рослину. Дизайнери називають книжкову полицю Сайрус – сміливою та елегантною.

Я вважаю, що наші книжкові полиці мають відображати наші особистості та демонструвати предмети, які ми збирали протягом усього життя. Ставтеся до своєї книжкової полиці, як до полотна, і створіть на ній твір мистецтва з майстерно оформленим "безладом",

– сказав дизайнер інтер'єру Бо Гелберг.

На книжкових полицях зберігаються наші улюблені книги та предмети декору, а тому вони краще за будь-який інший елемент інтер'єру уособлюють особистість своїх господарів.