Уособлюють стиль співачки: як Майлі Сайрус облаштувала свої книжкові полиці
- Майлі Сайрус створила індивідуальний стиль у своєму домі за допомогою книжкових полиць, що відображають її характер.
- Чорні полиці та білі книги створюють контраст, а велика рослина додає кольору в інтер'єр вітальні.
Книжкові полиці – це місце у домі, яке ідеально демонструє характер та стиль господарів. Американській співачці Майлі Сайрус вдалося тонко передати свою індивідуальність завдяки маленькій бібліотеці у вітальній.
Елегантні книжкові полиці Майлі Сайрус
Над інтер'єром у будинку зірки працювала дизайнерська студія її матері Тіш Сайрус. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
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Майлі облаштувала місце для книг на стелажах під вікном у вітальній. Чорні полиці доповнюють чорний колір стін, віконних рам, дивана й килимка. Та білі книги, які на них лежать, створити чудовий контраст з рештою інтер'єру й стали акцентом.
Щоб додати кольору, співачка поставила на полицю велику кімнатну рослину. Дизайнери називають книжкову полицю Сайрус – сміливою та елегантною.
Я вважаю, що наші книжкові полиці мають відображати наші особистості та демонструвати предмети, які ми збирали протягом усього життя. Ставтеся до своєї книжкової полиці, як до полотна, і створіть на ній твір мистецтва з майстерно оформленим "безладом",
– сказав дизайнер інтер'єру Бо Гелберг.
На книжкових полицях зберігаються наші улюблені книги та предмети декору, а тому вони краще за будь-який інший елемент інтер'єру уособлюють особистість своїх господарів.