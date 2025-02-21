Стильна ванна Майлі Сайрус

Над дизайном інтер'єру дому співачки працює агенція її матері Тіш Сайрус. Тому такий зв'язок між дизайнером та смаком замовниці точно не дивує. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Тіш Сайрус вдалося чудово відобразити потреби та стиль своєї доньки. У ванній кімнаті завданням дизайнерки було створити багато місця для зберігання різних речей. Загалом інтер'єр ванної дуже стильний та світлий. Білі стіни у поєднанні з чорними меблями й чорною ванною створюють чудовий контраст.

Найбільшою окрасою ванної кімнати стало широке вікно з квадратними чорними рамами. Завдяки йому у кімнату потрапляє багато сонячного світла.

Щоб ще більше додати відчуття природності і життя, Майлі доповнила простір кімнатними рослинами у стильних горщиках з натуральних матеріалів.

На бічній стіні розмістили дзеркало у повний зріст, що додало простору ще більше функціональності.

Майлі руйнує стереотипи

Та найбільше дизайнерів інтер'єру вразило крісло у ванній кімнаті. Цей предмет інтер'єру рідкість у ванній. Однак для співачки важливий комфорт, тож вона вирішила не слідувати за правилами.

Водночас дизайнери зауважують, що крісло у ванній – це не стільки про функціональність, скільки про стиль. Ймовірно, ви не сидітимете на цьому кріслі, однак його присутність у цьому просторі додає більше затишку та стилю.