Дія "Чорних Голубів" розгортається на тлі святкового Різдва в Лондоні, де ми знайомимося з Гелен Вебб (Кіра Найтлі), на перший погляд звичайною дружиною та матір'ю, яка вдень виконує сімейні обов'язки, а вночі шпигує за своїм чоловіком-політиком Воллесом (Ендрю Бучан) для таємної організації "Чорні Голуби", передає 24 Канал із посиланням на Elle decor.

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Де знімали "Чорні голуби" з Кірою Найтлі

Справжня зірка домашніх сцен – а їх чимало, адже серіал свідомо поєднує шпигунські сюжети з реаліями сімейного життя – це резиденція в районі Кристал-Пелас, яка слугує домом для родини Вебб. Знайти ідеальне місце для подвійного життя Гелен виявилося справжнім випробуванням, і команда серіалу оглянула 85 об'єктів, перш ніж обрала цей маєток вартістю близько 2,378 мільйона доларів.

Хоча в серіалі родина Вебб живе в багатому Хайгейті, реальне місце зйомок у Кристал-Пелас має власну разючу історію. Розташований на одній з найвищих точок Лондона, на висоті понад 111 метрів над рівнем моря, цей популярний район на півдні від Темзи поєднує урбаністичну вишуканість з атмосферою селища, створюючи ідеальне тло для серіалу, який є міксом інтригуючих моментів з побутовими речами.

Інтер'єр будинку, де мешкало подружжя Вебб / Фото Netflix

Цей п’ятиповерховий вікторіанський маєток має спальню з ванною та гардеробною, а на першому поверсі – простору кухню та обідню зону, що відкривається на велику терасу з видом на сад. Серед додаткових розкошей – тренажерний зал та кінозал. Великий сад і тераса ідеально підходять для зйомок на відкритому повітрі, а простора внутрішня частина будинку стала місцем для зйомок як інтимних сімейних сцен, так і інтенсивних екшн-секвенцій, зокрема для запам'ятованої двоночної зйомки з участю вбивці Елмора Фіча.

Будинок, що розташований напроти комплексу квартир, був обраний саме за свою здатність достовірно передавати атмосферу життя в Лондоні.

Відомо, що дизайнерка Лаура Елліс Крікс прагнула створити простір, що поєднує амбіції та реалії, – баланс, який відображає складне існування Гелен.