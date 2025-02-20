Действие "Черных голубей" разворачивается на фоне праздничного Рождества в Лондоне, где мы знакомимся с Хелен Уэбб (Кира Найтли), на первый взгляд обычной женой и матерью, которая днем выполняет семейные обязанности, а ночью шпионит за своим мужем-политиком Уоллесом (Эндрю Бучан) для тайной организации "Черные Голуби", передает 24 Канал со ссылкой на Elle decor.

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Где снимали "Черные голуби" с Кирой Найтли

Настоящая звезда домашних сцен – а их немало, ведь сериал сознательно сочетает шпионские сюжеты с реалиями семейной жизни – это резиденция в районе Кристал-Пелас, которая служит домом для семьи Уэбб. Найти идеальное место для двойной жизни Хелен оказалось настоящим испытанием, и команда сериала осмотрела 85 объектов, прежде чем выбрала этот особняк стоимостью около 2,378 миллиона долларов.

Хотя в сериале семья Уэбб живет в богатом Хайгейте, реальное место съемок в Кристал-Пелас имеет собственную поразительную историю. Расположенный на одной из самых высоких точек Лондона, на высоте более 111 метров над уровнем моря, этот популярный район к югу от Темзы сочетает урбанистическую изысканность с атмосферой поселка, создавая идеальный фон для сериала, который является миксом интригующих моментов с бытовыми вещами.

Интерьер дома, где жили супруги Уэбб / Фото Netflix

Этот пятиэтажный викторианский особняк имеет спальню с ванной и гардеробной, а на первом этаже – просторную кухню и обеденную зону, открывающуюся на большую террасу с видом на сад. Среди дополнительных роскошей – тренажерный зал и кинозал. Большой сад и терраса идеально подходят для съемок на открытом воздухе, а просторная внутренняя часть дома стала местом для съемок как интимных семейных сцен, так и интенсивных экшн-секвенций, в частности для запоминающейся двуночной съемки с участием убийцы Элмора Фича.

Дом, расположенный напротив комплекса квартир, был выбран именно за свою способность достоверно передавать атмосферу жизни в Лондоне.

Известно, что дизайнер Лаура Эллис Крикс стремилась создать пространство, сочетающее амбиции и реалии, – баланс, который отражает сложное существование Хелен.