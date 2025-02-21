Стильная ванная Майли Сайрус

Над дизайном интерьера дома певицы работает агентство ее матери Тиш Сайрус. Поэтому такая связь между дизайнером и вкусом заказчицы точно не удивляет. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Тиш Сайрус удалось прекрасно отразить потребности и стиль своей дочери. В ванной комнате задачей дизайнера было создать много места для хранения различных вещей. В целом интерьер ванной очень стильный и светлый. Белые стены в сочетании с черной мебелью и черной ванной создают замечательный контраст.

Самым большим украшением ванной комнаты стало широкое окно с квадратными черными рамами. Благодаря ему в комнату попадает много солнечного света.

Чтобы еще больше добавить ощущение естественности и жизни, Майли дополнила пространство комнатными растениями в стильных горшках из натуральных материалов.

На боковой стене разместили зеркало в полный рост, что придало пространству еще больше функциональности.

Майли разрушает стереотипы

Но больше всего дизайнеров интерьера поразило кресло в ванной комнате. Этот предмет интерьера редкость в ванной. Однако для певицы важен комфорт, поэтому она решила не следовать правилам.

В то же время дизайнеры отмечают, что кресло в ванной – это не столько о функциональности, сколько о стиле. Вероятно, вы не будете сидеть на этом кресле, однако его присутствие в этом пространстве добавляет больше уюта и стиля.