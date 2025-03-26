Несподіване поєднання синього і червоного кольорів в інтер'єрі: як його оцінюють дизайнери

Вибір кольору в дизайні інтер'єру має важливе значення для створення затишного та естетично привабливого середовища. Однак сумісність деяких кольорів залишається предметом дискусій, наприклад, синього і червоного.

Деякі дизайнери все ж виступають за це поєднання. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Чи можна поєднувати синій та червоний кольори в оселі

Важко сказати, чи дійсно добре поєднуються синій і червоний. Це суперечливе питання у світі теорії кольору. Хоча ці два відтінки традиційно не вважаються такими, що взаємно доповнюються, їхній контраст, безперечно, створює вражаючий візуальний ефект.

Фахівець Массімо Каяццо зазначає, що насиченість обох кольорів робить їх дуже помітними та придатними там, де потрібно привернути увагу. Тим часом Шері Петерсон, колишній президент Міжнародної асоціації консультантів/дизайнерів з кольорів, дотримується більш наукового підходу. За словами експерта, червоний і синій повинні мати однакову насиченість і значення (світло і темрява), щоб бути сумісними. Іншими словами, сміливий червоний може вимагати такого ж інтенсивного синього, щоб зберегти його баланс.

Є кілька способів поєднати синій і червоний у вашому домі.

1. Використовуйте шпалери як "міст". Наприклад, на фото шпалери для ванної кімнати плавно поєднують сміливу червону плитку та насичену блакитну стелю, переплітаючи два відтінки разом зі своїм хвилястим малюнком.



Шпалери як "міст" для поєднання синього і червоного / Фото Charlotte Lea

2. Відчуйте "силу фарби". Фарба від підлоги до стелі – це, безперечно, створює цікавий ефект.

Фахівці розповіли, що в цьому випадку використали насичений бургундський червоний на стінах і стелі та поєднали його з вигнутим диваном темно-синього кольору, що доповнює його. Як наслідок, це створило простір-кокон, де глибокі оксамитові відтінки створюють відчуття тепла та витонченості, що ідеально підходить для того, щоб відпочити в кінці дня.



Диван синього кольору на фоні червоних стін створює чарівний ефект / Фото Racheal Smith

3. Для ефекту спробуйте різкий перехід. У цьому драматичному, але продуманому поєднанні кольорів, який ми бачимо на світлині, глибокий темно-синій і яскравий червоний працюють у тандемі, щоб формувати настрій простору та створювати ідеальну темну колірну схему.

Результатом є вражаючий перехід – той, який миттєво змінюється від темного й захоплюючого до яскравого й обволікаючого.



Різкий перехід між кольорами / Фото з сайту livingetc

4.Тримайте фон нейтральним. У цій кімнаті червоний і синій переплітаються в дизайні таким чином, що простір відчувається яскравим і живим.

Тут збережено стіни та диван у нейтральних тонах, як чисте полотно і чітко видно яскраві кольори та візерунки. Насичені відтінки виділяються на нейтральному тлі, створюючи вигляд, який водночас динамічний і привабливий.



Можна зберігати нейтральний фон / Фото з сайту livingetc

5.Думайте про синій як про нейтральний колір. У цій кухні світло-блакитний бере на себе нейтральну роль, дозволяючи сміливим червоним акцентам "сяяти", зберігаючи відчуття балансу в кімнаті.

Пофарбовані в ніжно-блакитний колір стільці, оздоблення та посуд створюють "тихий" фон. Замість того, щоб змагатися за увагу в інтер'єрі, сині елементи закріплюють простір своїм м'яким, приземленим тоном.



Синій як нейтральний колір / Фото з сайту livingetc