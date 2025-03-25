Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Акцентна стіна в дизайні

Універсальної відповіді немає, адже все залежить від вашого простору, зокрема, освітлення, наявну колірну гамму та те, як ви хочете представити кімнату. Загалом вибір неправильного тону може створити простір, який виглядає абсолютно незбалансованим.

Акцентні стіни світліших тонів, як правило, відкривають менші простори, незалежно від того, чи їм бракує природного сонячного світла, чи вони мають компактне планування. М’які нейтральні, пастельні та теплі білі кольори можуть зробити простір набагато більшим і яскравішим.

Якщо ваша мета – створити простір, який відчуває себе "повітряним" і яскравим, світла акцентна стіна забезпечить необхідний контраст, не перевантажуючи простір. Це особливо ефективно в приміщеннях, які отримують мінімальну кількість сонячного світла, де більш темний колір зробить кімнату ще тьмянішою.

З іншого боку, темні акцентні стіни створюють яскравий фокус у просторі, який допомагає привернути до нього погляди. Насичений синій, насичений зелений і витончені темно-вугільні відтінки можуть стати сміливим акцентом, який допоможе обрамити існуючі меблі та елементи дизайну. Якщо простір отримує багато природного світла, більш темна акцентна стіна може бути ефективним способом нейтралізувати будь-яку різкість або відблиски.



Варто врахувати всі моменти перед облаштуванням кімнати з акцентною стіною / Фото Unsplash

Освітлення відіграє важливу роль у тому, як колір виглядає на ваших стінах. Наприклад, зразок, який виглядає теплим і привабливим у природно освітленому середовищі, може здаватися різким під штучним освітленням.

Ви, мабуть, хотіли б знати, як різне освітлення впливає на вашу фарбу, перш ніж почати фарбувати стіну. Це можна перевірити за допомогою знімка та наклеювання зразків або фарбувавши невеликої ділянки стіни. Спостерігайте за фарбою в різний час доби, щоб зрозуміти, як ці умови освітлення можуть вплинути на загальний результат вашої акцентної стіни.

Крім освітлення, ви також повинні розуміти, як ваш вибір кольору взаємодіятиме з будь-яким існуючим декором. Якщо ви використовуєте більш світлий відтінок для вашої акцентної стіни, можливо, його потрібно збалансувати темнішими меблями та елементами декору. Це може допомогти запобігти надто розмитому простору.

Використовуючи темніші відтінки, ви захочете поєднати їх із світлішими меблями, щоб акцентна стіна виділялася як фокус.

Розуміння цих елементів може допомогти ухвалити рішення під час вибору між світлою або темною акцентною стіною.